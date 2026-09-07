Во вторник Латвию ждёт небольшое потепление и меньше дождей

После дождливого понедельника погода в Латвии немного улучшится. Во вторник температура поднимется примерно на градус, а в Риге до вечера существенных осадков не ожидается. При этом полностью сухим день назвать нельзя: местами по стране возможны кратковременные дожди, особенно ближе к вечеру.

Ночью температура воздуха составит от +8 до +14 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до +18…+22 градусов, прогнозируют синоптики. Таким образом, вторник станет немного теплее предыдущего дня.

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Над большей частью страны сохранится переменная облачность. Ветер будет южным и юго-западным, слабым или умеренным, однако днём его порывы могут достигать 9–14 метров в секунду.

В Риге день обещает пройти преимущественно без осадков. Облачность будет переменной, а южный и юго-западный ветер усилится до 13 метров в секунду. Ночью в столице ожидается около +13 градусов, днём - до +21.