В Ропажском крае замечен медведь: хищник появился сразу в трех населенных пунктах

В Ропажском крае заметили медведя. Животное видели в Цекуле, Сауриеши и Упеслеяс. Жителей призывают соблюдать осторожность, сообщает агентство LETA со ссылкой на заявления муниципалитета в социальных сетях и на своем официальном сайте.

Если медведь появился в населенном пункте или возле жилых домов, не следует приближаться к нему, пытаться сфотографировать или прогнать животное.

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При встрече с медведем важно сохранять спокойствие, не бежать, медленно отступать и не перекрывать ему путь к отступлению. Нельзя самостоятельно пытаться прогнать медведя, преследовать его на автомобиле или отпугивать собаками.

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Жителям рекомендуют сохранять дистанцию, уйти в безопасное место и сообщить о местонахождении медведя муниципальной полиции.

Как отмечает Государственная служба охраны природы, одной из причин появления медведей возле населенных мест может быть легкодоступная пища. Поэтому жителей призывают не оставлять на участках источники еды: хранить отходы в закрытых контейнерах, сделать компост недоступным для животных, убирать опавшие фрукты и ягоды, а также не оставлять на улице корм для домашних животных и пищевые отходы.

Как ранее сообщало агентство LETA, в этом году медведей неоднократно замечали в разных местах Латвии. В том числе животное видели недалеко от населенных мест - в долине Гауи, в Смилтене, Екабпилсе и других районах.