Продукты подешевели сильнее ожидаемого после снижения НДС в Латвии

Снижение НДС на основные продукты питания в Латвии в целом действительно дошло до покупателей. Среднее снижение цен оказалось даже выше установленного ориентира в 7,4% - по итогам мониторинга Совета по конкуренции оно составило 8,32%.

Речь идет о четырех группах товаров: молоке, хлебе, яйцах и мясе птицы. С 1 июля ставка НДС на них была снижена с 21% до 12%. Новый режим будет действовать до 30 июня 2027 года.

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Проверка показала, что крупнейшие продуктовые сети - «Rimi Latvia», «Maxima Latvija» и «Lidl Latvija» - в основном полностью отразили снижение налога в ценах. При этом в отдельных случаях стоимость товаров изначально уменьшилась меньше, чем предполагалось.

Совет по конкуренции запросил у торговцев объяснения по таким позициям. Компании связали выявленные расхождения преимущественно с техническими и человеческими ошибками, отсутствием отдельных товаров в продаже и особенностями обработки данных. После проверки цены и ставки НДС были скорректированы.

При этом небольшие отличия от целевого снижения не всегда свидетельствуют о проблеме. Совет пояснил, что в некоторых случаях разница не превышала одного цента и возникала из-за округления пересчитанной цены до двух знаков после запятой. Такие расхождения признаны незначительными.

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Лучший результат оказался у молочных продуктов: в среднем они подешевели на 8,58%. Далее идут продукты из мяса птицы - 8,28%, хлебобулочные изделия - 8,26%, а также яйца - 8,14%. Таким образом, во всех четырех категориях среднее снижение превысило установленный показатель в 7,4%.

Мониторинг рынка Совет по конкуренции начал 28 мая. Специалисты оценивали, передают ли торговые сети покупателям весь эффект от снижения НДС, используя данные о ценах, собранные в период действия меморандума о торговле продуктами питания.

Для «Rimi Latvia» и «Maxima Latvija» сравнивались цены 30 июня и 1 июля. У «Lidl Latvija» использовались данные за 7 июня и 1 июля, поскольку сеть заранее снизила цены на 7,4% в рамках маркетинговой кампании.

Проверка на этом не заканчивается. Совет по конкуренции продолжит следить за ценами и торговыми наценками до конца 2026 года, в том числе за разницей между импортными и произведенными в Латвии продуктами. Итоговый отчет планируется опубликовать в январе 2027 года.

Как вы заметили снижение цен на продукты после уменьшения НДС? Да, продукты действительно подешевели

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