После введения пошлины число дешевых посылок в Эстонии рухнуло почти на 97%: что ждет Латвию

В Эстонии после введения с 1 июля таможенной пошлины на небольшие отправления стоимостью до 150 евро резко сократился поток посылок из третьих стран. Уже в августе количество оформленных деклараций оказалось на 96,5% ниже среднемесячного показателя первой половины 2026 года. Для жителей Латвии этот результат особенно интересен: соседняя страна показывает, насколько сильно дополнительные платежи могут изменить привычку заказывать дешевые товары из-за рубежа.

По данным Налогово-таможенного департамента Эстонии, первые последствия стали заметны уже в июле. Число деклараций на небольшие отправления снизилось на 71% по сравнению со среднемесячным показателем января–июня. В августе падение ускорилось - показатель оказался на 96,5% ниже прежнего уровня.

Читайте нас также Google News Facebook

Руководитель службы таможенных услуг департамента Каари Лайневоол рассказала порталу Rus.ERR, что масштаб изменений оказался значительным.

Уже в июле количество деклараций на небольшие отправления снизилось на 71% по сравнению со среднемесячным показателем за январь-июнь 2026 года. В августе падение стало еще более резким - 96,5%.

Сравнение с прошлым годом подтверждает, что речь идет не о небольшом колебании. В июле 2025 года в Эстонии оформили 299 500 деклараций на небольшие отправления, а в июле 2026-го - 127 667. Это на 57,4% меньше. Еще заметнее разница в августе: 155 140 деклараций годом ранее против всего 10 800 в этом году, то есть падение составило 93%.

Сильнее всего изменилась ситуация с товарами из Китая. До введения пошлины на них приходилось до 97% всех небольших отправлений из третьих стран. В июле доля китайских товаров снизилась до 82%, а в августе - уже до 21%.

Читайте

При этом сами посылки почти не стали дороже. Их средняя стоимость по-прежнему составляет около 8 евро, а среднее количество товаров внутри отправления сократилось лишь с четырех до трех. Получается, главным фактором стал не размер покупки, а дополнительные расходы, связанные с ее оформлением.

На доходах государства это отразилось еще заметнее. В июле таможенных пошлин на небольшие отправления собрали 1,482 млн евро, а в августе - всего 33 860 евро. Причина проста: после резкого сокращения числа отправлений стало значительно меньше и тех покупок, с которых можно было получить пошлину.

В эстонском департаменте при этом подчеркивают, что сокращение количества заказов не было самоцелью. По словам Лайневоол, власти рассчитывают таким образом стимулировать потребителей более осознанно подходить к покупкам.

Для Латвии эстонская статистика важна прежде всего как возможный ориентир. Жители обеих стран активно пользуются китайскими онлайн-платформами, а значит, дополнительные платежи способны изменить спрос и здесь. Но напрямую переносить эстонские цифры на латвийский рынок пока нельзя.

На результат могут влиять размер рынка, популярность конкретных торговых площадок, особенности доставки и возможность получать товары через другие страны ЕС. Поэтому пока эстонский обвал скорее показывает потенциальный эффект подобных мер, чем позволяет точно предсказать ситуацию в Латвии.

После введения дополнительных пошлин вы стали меньше заказывать дешевых товаров из Китая? Да, заметно сократил(а) заказы

Нет, продолжаю заказывать как раньше

Заказываю всё - пошлины меня не испугают Просмотреть результаты