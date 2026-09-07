7 сентября 2026, 12:59

Пищевая промышленность ждет от правительства Кулбергса не разговоров, а результатов

Пищевая промышленность ждет от правительства Кулбергса не разговоров, а результатов

Первые 100 дней работы правительства премьер-министра Андриса Кулбергса можно считать успешным стартом, однако для пищевой промышленности настоящей проверкой станут результаты через 200 и 300 дней. Так председатель совета Латвийской федерации предприятий пищевой промышленности (LPUF) Инара Шуре оценила первые месяцы работы нового кабинета.

По ее словам, трех месяцев недостаточно для полноценной оценки правительства или отдельных министров. Производителей больше интересует не политическая оценка, а то, насколько решения властей помогают латвийским компаниям конкурировать на рынке.

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В LPUF положительно отмечают, что с Министерством земледелия отрасль не ограничивается обсуждением проблем. По ряду вопросов уже идет практическая работа. Один из примеров - регулирование закупок продуктов питания для государственного сектора, которое должно дать латвийским производителям возможность на равных конкурировать с импортной продукцией.

Отрасль также участвует в обсуждении вопросов с Министерством климата и энергетики. В частности, речь идет о практическом внедрении нового регламента об упаковке. Шуре считает важным, что даже в период летнего снижения законодательной активности работа над значимыми для производителей вопросами продолжалась достаточно активно.

При этом пока речь идет именно о начатой работе, а не о завершенных изменениях. Окончательную оценку производители смогут дать после того, как договоренности превратятся в конкретные решения и начнут работать на практике.

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«Если бы первые 100 дней премьер-министра нужно было оценить по десятибалльной шкале, то с точки зрения пищевой отрасли сейчас я поставила бы семь из десяти. За активность и желание решать вопросы баллы поставить можно, но для десятки одних разговоров недостаточно - нужны и результаты», - оценила Шуре.

Среди главных проблем отрасли остаются стоимость энергоресурсов и рабочей силы, конкурентоспособность местных предприятий, честная конкуренция с импортом и доступ латвийских продуктов к государственным закупкам. Производители также ждут сокращения административной нагрузки и более предсказуемых решений со стороны правительства.

Особое значение для отрасли будет иметь период до выборов в Сейм. Шуре считает, что властям важно завершить и внедрить уже начатые проекты, не допустив их торможения из-за предвыборной кампании. Для бизнеса стабильность и предсказуемость условий работы важнее политического календаря.

При этом LPUF готова сотрудничать с любым правительством после выборов, если оно будет готово прислушиваться к производителям и принимать решения, которые укрепляют конкурентоспособность латвийской пищевой промышленности.

Кулбергс был утвержден премьер-министром 28 мая. 5 сентября исполнилось 100 дней с момента его вступления в должность. Выборы в Сейм состоятся 3 октября.

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