7 сентября 2026, 11:58

От Латвии до Филиппин: в Юрмале пройдет международный конкурс хоров

От Латвии до Филиппин: в Юрмале пройдет международный конкурс хоров

С 18 по 20 сентября Юрмала вновь станет одной из европейских столиц хоровой музыки. Здесь пройдет девятый Международный конкурс хоров Балтийского моря (International Baltic Sea Choir Competition).

Участники конкурса будут бороться не только за Grand Prix и денежную премию, но и за право представить Юрмалу в финале European Grand Prix for Choral Singing в Италии.

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Конкурс проводится в Юрмале с 2016 года и ежегодно собирает несколько сотен певцов и любителей хоровой музыки. С 2024 года он вошел в число шести конкурсов - членов European Grand Prix for Choral Singing наряду с соревнованиями в Ареццо, Мариборе, Дебрецене, Варне и Толосе.

Победители этих шести международных конкурсов получают возможность встретиться в финале European Grand Prix.

Победитель Юрмалы-2026 отправится на финал в Ареццо в августе 2027 года

От Латвии до Филиппин

В Юрмале выступят коллективы разных хоровых традиций. Среди заявленных участников - госпел-хор Рижской Домской школы хорового искусства, литовский молодежный хор KIVI, эстонские мужской хор HOMME и камерный хор E STuudio, финский женский хор KYN, норвежский женский хор EMBLA, украинский детский хор LASTIVKA, Manila Chamber Choir с Филиппин и The New Bana Choir из Грузии.

Всего девять коллективов из восьми стран - для конкурса это особенно широкая география: на одной сцене встретятся хоры Северной и Восточной Европы, стран Балтии, Кавказа и Юго-Восточной Азии.

Открытие состоится 18 сентября в 19:00 в Дубултской евангелическо-лютеранской церкви. Это давняя традиция конкурса: первый концерт проводится здесь с первых лет его существования, сообщает visitjurmala.lv.

В этот вечер соревноваться хоры еще не будут. Каждый коллектив представит музыку, отражающую культуру и музыкальные традиции своей страны, а оценки за выступление в общий результат не пойдут.

Основная борьба начнется на следующий день в Малом зале концертного зала «Дзинтари».

У конкурса есть интересная традиция: ежегодно специально для него заказывают новое произведение латвийского композитора. Так организаторы стремятся выводить современную латышскую хоровую музыку на международную сцену.

В 2026 году таким произведением стало «When I Was Born» Раймонда Тигулса. Оно обязательно для всех участников.

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19 сентября с 11:00 хоры представят обязательную программу. Каждому отводится 12-15 минут, причем вся программа исполняется a cappella. Помимо произведения Тигулса, необходимо исполнить сочинение эпохи романтизма, произведение, созданное после 2000 года, и народную песню своей страны - в унисон.

В 16:00 начнется второй этап - программа по выбору. Здесь каждый коллектив получает 8-10 минут и должен исполнить не менее двух произведений. Повторять музыку из обязательной программы нельзя, но одно произведение разрешено исполнить с сопровождением.

В финал попадут только пять хоров

По результатам двух субботних программ жюри выберет пять финалистов.

Решающая часть конкурса начнется 20 сентября в 11:00 в Малом зале «Дзинтари». Каждый финалист подготовит еще одну программу продолжительностью 10-12 минут из трех произведений. Одно из них разрешается повторить из предыдущих этапов.

Выступления будет оценивать международное жюри. В него вошли Юргис Цабулис из Латвии, Вилия Мажинтайте из Литвы, Валтер Соосалу из Эстонии, Рахела Дурич из Словении и председатель жюри Леон Шиу Вай Тонг из Макао.

3500 евро и билет в Ареццо

Денежные премии получат три хора с самыми высокими результатами. Победителю Grand Prix достанутся 3500 евро, Кубок города Юрмалы работы художницы Гинты Грубе и путевка в финал European Grand Prix for Choral Singing, который пройдет в Ареццо в августе 2027 года.

После финальных выступлений состоится заключительный концерт и церемония награждения.

Программа

18 сентября, 19:00 - концерт открытия в Дубултской евангелическо-лютеранской церкви.

19 сентября, 11:00 - обязательная программа в Малом зале «Дзинтари».

19 сентября, 16:00 - программа по выбору в Малом зале «Дзинтари».

20 сентября, 11:00 - финал Grand Prix, заключительный концерт и награждение победителей в Малом зале «Дзинтари».

Следить за конкурсом можно будет также в эфире TV24 и на официальном сайте International Baltic Sea Choir Competition.

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