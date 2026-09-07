7 сентября 2026, 12:28

Мошенники звонят рижанам от имени социальной службы и выманивают данные

Мошенники звонят рижанам от имени социальной службы и выманивают данные

Рижская социальная служба предупредила жителей о мошенниках, которые выдают себя за сотрудников учреждения. Они звонят и пишут людям, рассказывая о якобы отправленных посылках, а затем пытаются получить персональные данные. В соцслужбе подчеркивают: подобные обращения не имеют отношения к учреждению.

В службу уже обратились несколько человек после подозрительных телефонных звонков и электронных писем. Один из жителей рассказал, что собеседник представился сотрудником социальной службы и сообщил о посылке, которую якобы должны доставить курьером.

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Для «подтверждения получения» мужчину попросили назвать персональный код и адрес проживания. Одновременно его предупредили: если он откажется, отправление передадут на хранение, а позднее получателю придется заплатить штраф за принудительное хранение.

Звонок показался мужчине подозрительным еще и потому, что он не является клиентом Рижской социальной службы. После этого он обратился в учреждение.

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Мошенники звонят рижанам от имени социальной службы и выманивают данные

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Там пояснили, что социальная служба не использует курьерские службы для доставки отправлений и не просит по телефону сообщать персональный код, адрес или другие конфиденциальные данные для получения посылок. Официальные письма и документы учреждение отправляет через Latvijas pasts.

Жителей призывают не доверять подобным звонкам, SMS и электронным письмам. Если сообщение или разговор вызывают сомнения, лучше сразу прекратить общение и самостоятельно связаться с социальной службой по официальным каналам.

Уточнить информацию можно по электронной почте soc@riga.lv, по единому информационному телефону Риги 1201 или по телефону Департамента благосостояния столицы 67 105 048.

О попытке мошенничества также рекомендуется сообщить Госполиции по телефону 110. Соцслужба напоминает: незнакомым людям нельзя передавать персональный код, банковские данные, пароли и другую чувствительную информацию. Личность и достоверность полученной информации всегда стоит проверять напрямую через официальные контакты учреждения.

Мошенники звонят рижанам от имени социальной службы и выманивают данные

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