Какие бренды больше всего любят жители Латвии и других стран Балтии

Жители Латвии назвали бренды, которыми больше всего дорожат, и первое место занял YouTube. Американская онлайн-платформа оказалась единственным брендом, который возглавил рейтинг сразу во всех трех странах Балтии. В Латвии вслед за ней расположились WhatsApp и Apple.

Таковы результаты исследования Emor, проведенного одновременно в Латвии, Литве и Эстонии. При этом предпочтения жителей трех стран заметно различаются, особенно когда речь идет о местных компаниях и организациях.

Читайте нас также Google News Facebook

В латвийскую десятку любимых брендов вошли сразу несколько компаний, созданных в стране. Среди них - производитель мясной продукции Forevers и бренд Kārums, прежде всего известный творожными сырками. Высокую позицию также занял DEPO - созданная в Латвии сеть магазинов строительных материалов и товаров для дома.

Читайте

В Эстонии местные бренды представлены значительно шире. В первую десятку, помимо Kalev, попали A. Le Coq, Coop, Selver и Smart-ID. Литовский рейтинг, напротив, оказался наиболее международным среди трех стран: из местных брендов в топ-10 вошли торговая сеть Maxima и Литовское национальное радио и телевидение LRT.

Еще одна заметная тенденция исследования - рост популярности международных цифровых сервисов. Помимо YouTube, во всех трех странах в топ-25 вошли Apple, Google и Samsung. Технологические бренды, таким образом, объединяют предпочтения жителей всей Балтии.

Есть и другие общие фавориты. Во всех трех странах в первую 25-ку попали Swedbank, Lidl и Maxima, несмотря на различия в национальных рейтингах.