77 рыб за 72 часа: латвийские рыболовы стали вице-чемпионами мира по ловле карпов

Латвийцы Валтерс Пирктиньш и Райвис Кабинецкис стали вице-чемпионами мира по спортивной ловле карпа, сообщает агентство LETA.

На чемпионате мира в Северной Македонии они за 72 часа поймали 77 рыб общим весом 194,475 килограмма и заняли второе место среди 99 пар из 33 стран.

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26-й чемпионат мира по ловле карпа проходил со 2 по 5 сентября на озере Маврово в Северной Македонии. В течение трех суток участники практически непрерывно находились в своих секторах на берегу, а победителей определяли по результатам взвешивания пойманной рыбы.

Для Пирктиньша и Кабинецкиса этот чемпионат мира стал первым в карьере - и сразу принес им серебряные медали.

За время соревнований латвийские рыболовы поймали 77 карпов общим весом 194,475 кг

Чемпионами мира стали украинские рыболовы. Их результат - 81 рыба общим весом 216,350 кг. Таким образом, от золотой медали латвийцев отделили 21,875 кг улова.

Подготовку к соревнованиям латвийская сборная начала еще летом. В июне команда приезжала в Северную Македонию, чтобы познакомиться с особенностями озера и посмотреть, как на нем работают местные спортсмены. Затем последовали дополнительные тренировки и изучение дна.

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В августе латвийцы приняли участие в проходившем на Маврово международном турнире Mavrovo Carp Cup Open. Уже тогда лучший результат среди представителей Латвии показали именно Пирктиньш и Кабинецкис: 25 карпов весом 65,8 кг принесли им седьмое место.

По сравнению с тренировочным турниром на чемпионате мира их улов оказался почти втрое тяжелее.

В командном зачете учитывались результаты трех пар каждой национальной сборной. Чемпионом мира стала Украина, набравшая четыре штрафных очка и поймавшая в общей сложности 435,850 кг рыбы. Второй стала Венгрия - шесть очков и 229,575 кг, третьей - Литва с 12 очками и 181,625 кг.

Сборная Латвии завершила чемпионат на девятом месте. Для национальной команды это стало лучшим результатом последних лет.

Рыбалка продолжалась 72 часа

Спортивная ловля карпа на таком уровне заметно отличается от обычной любительской рыбалки. Чемпионат представляет собой 72-часовой марафон: спортсмены все это время остаются в своем секторе и продолжают ловить днем и ночью. Итоговый результат определяется весом засчитанной рыбы.

Перед чемпионатом на озере Маврово даже ввели временный запрет на обычную спортивную и любительскую рыбалку, а также ограничили движение плавсредств. Администрация национального парка объясняла это необходимостью сохранить рыбные запасы и обеспечить условия для проведения официального чемпионата FIPSed.