7 сентября 2026, 08:29 Валерия Леонова

700 тысяч евро в сутки: Валайнис оценил цену закрытия Вантового моста

700 тысяч евро в сутки: Валайнис оценил цену закрытия Вантового моста

Предстоящая реконструкция Вантового моста в Риге может создать серьезные проблемы не только для столичного транспорта, но и для экономики страны. Министр экономики Виктор Валайнис считает, что полное прекращение движения по мосту может обходиться экономике Латвии примерно в 700 тысяч евро ежедневно.

Чтобы этого избежать, министр предлагает на время строительных работ возвести рядом временный мост.

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В интервью подкасту агентства LETA Politiķi! Kas tas vispār bija?» Валайнис рассказал, что уже ознакомился с возможной стоимостью такого решения и намерен обсудить его с руководством Рижской думы.

Конкретную цену временной переправы министр пока не назвал. При этом он считает, что государство могло бы помочь столице с ее финансированием.

Предложение предусматривает использование модульной конструкции, которую после завершения реконструкции Вантового моста не пришлось бы демонтировать и списывать. Ее можно было бы включить в государственные материальные резервы и впоследствии применять при ремонте других мостов или, при необходимости, для нужд обороны.

В качестве примеров Валайнис назвал временные решения, которые уже использовались с мостами в Салацгриве и Даугавпилсе.

Реконструкция должна начаться в 2027 году

Подготовка к одному из крупнейших инфраструктурных проектов Риги уже идет. В январе 2026 года самоуправление заключило договор на проектирование и реконструкцию Вантового моста с объединением поставщиков «Vanšu tilts».

Стоимость контракта составляет 69 802 998 евро без НДС. В объединение входят Hanza Construction Group, Tilts и Vektors T, Baltijas mākslīgo būvju projektēšanas birojs.

Проект реализуется по принципу «проектируй и строй»: один исполнитель отвечает и за разработку проекта, и за последующие строительные работы.

На проектирование отведено до 12 месяцев, после чего начнется непосредственно реконструкция. Строительный этап рассчитан максимум на два года. По нынешнему графику работы должны начаться в начале 2027 года, а завершить реконструкцию планируется к концу 2028-го.

Как будет организовано движение, окончательно не решено

Именно транспортная схема на время строительства остается одним из главных вопросов.

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Еще в июне председатель Комитета городского развития Рижской думы Эдгарс Бергхолц предложил создать специальную рабочую группу, которая должна заранее подготовить разные сценарии на период реконструкции Вантового моста.

По его словам, необходимо учитывать последствия не только для автомобильного движения, но также для общественного транспорта, жителей и предприятий.

Таким образом, предложение Валайниса о временном мосте появилось на фоне уже идущей дискуссии о том, как не допустить транспортного кризиса во время двухлетних строительных работ.

Почему ремонт нельзя просто перенести

Вантовый мост - один из ключевых переходов через Даугаву в Риге. Кроме городских районов, он связывает центр столицы с направлениями, ведущими в другие регионы страны.

Реконструкция предусматривает не только ремонт существующих конструкций. После нее на мосту должны появиться разделенные зоны для пешеходов и современная велосипедная инфраструктура, а на пересечении улиц Цитаделес и Кр. Валдемара - регулируемые пешеходные переходы.

Необходимость капитальных работ обсуждается уже несколько лет, а финансирование проекта предусмотрено на государственном уровне. В бюджете определена возможность заимствований Рижского самоуправления на реконструкцию: 6,7 млн евро в 2026 году, 42 млн в 2027-м и около 35,76 млн евро в 2028 году.

Потом придется заниматься Каменным мостом

Есть еще один фактор, из-за которого график ремонта рижских мостов приходится тщательно согласовывать.

Капитальная реконструкция Каменного моста через Даугаву планируется только после завершения работ на Вантовом. Проведенное в 2024 году углубленное обследование показало, что несущие конструкции Каменного моста находятся в удовлетворительном состоянии, однако выявлен ряд дефектов, которые необходимо устранить. Специалисты рекомендовали провести его полноценную реконструкцию в течение пяти-семи лет.

Поэтому масштабные работы на Каменном мосту ожидаются не раньше 2030 года. Одновременная серьезная реконструкция двух центральных переправ через Даугаву создала бы для Риги значительно более сложную транспортную ситуацию.

На этом фоне предложение о временном модульном мосте может стать одним из вариантов организации движения во время реконструкции Вантового. Однако решения о его строительстве пока нет: Валайнис только намерен обсудить эту возможность с руководством столицы.

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