6 сентября 2026, 11:01

В Латвии предлагают сократить число депутатов Сейма со 100 до 70

В Латвии предлагают сократить число депутатов Сейма со 100 до 70

На портале общественных инициатив ManaBalss.lv начат сбор подписей за сокращение числа депутатов Сейма Латвии со 100 до 70. Для реализации предложения потребуется внести изменения в Конституцию страны.

Инициатива была опубликована 26 августа. Ее представитель Ричард Бумберс предлагает изменить статью 5 Конституции Латвии, согласно которой Сейм состоит из 100 народных представителей.

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Автор объясняет выбор именно 70 депутатских мест прежде всего сокращением населения Латвии. По приведенным им данным, в 1993 году в стране проживали около 2,6 млн человек, тогда как в начале 2026 года - около 1,845 млн. При этом число депутатов на протяжении всего этого времени оставалось прежним.

По расчетам инициатора, сокращение парламента до 70 человек позволило бы приблизить количество жителей, приходящихся на одного депутата, к уровню начала 1990-х годов.

Почему автор предлагает уменьшить парламент

Среди основных аргументов Бумберс называет повышение персональной ответственности депутатов и большую прозрачность их работы.

По его мнению, в меньшем парламенте каждый политик был бы заметнее для избирателей, а проследить его голосования и работу в комиссиях стало бы проще.

Автор также предполагает, что сокращение числа депутатов может уменьшить политическую раздробленность, упростить формирование коалиций и сделать работу парламентских комиссий более эффективной.

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В инициативе приводится и финансовый аргумент. По расчетам Бумберса, только сокращение расходов на основные зарплаты 30 депутатов могло бы дать около 1,5 млн евро экономии в год. Дополнительная экономия, как считает автор, могла бы возникнуть за счет расходов на помощников депутатов и различных компенсаций.

При этом эти цифры являются расчетами самого инициатора и пока не подтверждены отдельной оценкой государственных ведомств.

Что должно произойти дальше

Чтобы инициатива могла быть передана в Сейм как коллективное обращение, необходимо собрать не менее 10 тысяч подписей граждан Латвии. После этого парламент должен будет рассмотреть предложение, однако достижение этого порога еще не означает автоматического принятия изменений.

Если депутаты решат поддержать идею, потребуется изменить статью 5 Конституции, а также соответствующие положения Закона о выборах Сейма. Сейчас количество мандатов между пятью избирательными округами распределяется пропорционально числу избирателей исходя из общего состава парламента в 100 человек.

Поправки в Конституцию принимаются в трех чтениях. На заседаниях должны присутствовать не менее двух третей депутатов, а за изменения должны проголосовать не менее двух третей присутствующих.

Обязательного референдума именно для изменения статьи 5 Конституция не требует.

Таким образом, пока речь идет только об общественной инициативе и начале сбора подписей. Даже если она получит необходимые 10 тысяч голосов, окончательное решение останется за Сеймом.

Поддерживаете ли вы инициативу сократить число депутатов Сейма со 100 до 70?

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