Трагедия на велогонке в Сигулде: во время Vienības velobrauciens умер участник

Трагический инцидент произошёл в воскресенье, 6 сентября, во время традиционного велозаезда Vienības velobrauciens в Сигулде и её окрестностях. Один из участников соревнования потерял сознание во время дистанции и, несмотря на попытки окружающих и медиков спасти его, скончался.

Как сообщили агентству LETA в Службе неотложной медицинской помощи Латвии (NMPD), вызов поступил незадолго до 15:00. Сообщалось, что велосипедист упал и находился без сознания.

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Находившиеся рядом люди сразу начали оказывать ему первую помощь, действуя по инструкциям диспетчера NMPD. К месту происшествия была направлена бригада скорой помощи.

Прибывшие медики продолжили реанимационные мероприятия, которые до этого проводили специалисты, дежурившие непосредственно на соревнованиях. Попытки вернуть участника к жизни продолжались около получаса, однако спасти его не удалось.

Ответственный за организацию соревнований Иго Япиньш сообщил LETA, что мужчине стало плохо во время подъёма в гору.

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«Медицинская экспертиза ещё не проведена, поэтому говорить о причинах смерти пока невозможно», - отметил он.

По словам Япиньша, организаторам ранее не было известно о возможных проблемах со здоровьем у погибшего участника.

Он также подчеркнул, что медики практически сразу оказались рядом и сделали всё возможное, однако на этот раз реанимация не помогла.

В воскресенье в Сигулде и её окрестностях проходил уже 36-й традиционный Vienības velobrauciens - один из наиболее известных массовых велозаездов в Латвии.

Обстоятельства происшествия и точная причина смерти участника станут известны после проведения медицинской экспертизы.