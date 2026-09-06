Не покупайте бытовую технику, пока не разберётесь с новым правом на ремонт

Еще недавно при выборе стиральной машины или телевизора мы смотрели прежде всего на цену, функции и энергопотребление. Теперь в ЕС появился еще один критерий: что произойдет с прибором через пять, семь или десять лет - и сможете ли вы вообще его отремонтировать.

Представьте две стиральные машины за 550 и 650 евро. Первая экономичнее на несколько киловатт-часов в год и выглядит выгоднее в магазине. Но через шесть лет у неё выходит из строя насос, запчасти приходится искать неделями, а ремонт вместе с доставкой оказывается почти бессмысленным.

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У второй нужная деталь доступна, поблизости есть сервис, а производитель обязан поддерживать возможность ремонта еще несколько лет.

В таком случае более дорогая машина могла оказаться более дешевой покупкой.

Именно поэтому после 31 июля 2026 года привычный способ выбирать бытовую технику в Евросоюзе стоит немного изменить. С этой даты государства ЕС должны применять новые правила, вытекающие из европейской директивы о содействии ремонту товаров. Они дают потребителям дополнительные возможности ремонтировать технику вместо того, чтобы преждевременно отправлять её на свалку.

Для покупателей в Латвии это уже не абстрактное «европейское правило». Латвийский Центр защиты прав потребителей - PTAC - в августе отдельно разъяснил, как новая система работает здесь.

Но есть несколько важных нюансов.

Первое, что нужно понять: бесплатным стал не любой ремонт

Фраза «право на ремонт» звучит почти так, будто теперь производитель должен бесплатно чинить ваш восьмилетний холодильник.

Нет.

В действительности существуют два разных режима.

Первый - уже знакомая законная гарантия. В ЕС для новых товаров действует как минимум двухлетняя защита потребителя. Если товар оказался несоответствующим договору, продавец отвечает за предусмотренные законом способы устранения проблемы.

Именно здесь появилось интересное новшество.

Если в Латвии в течение этого периода покупатель выбирает ремонт вместо замены, срок ответственности продавца за товар продлевается еще на 12 месяцев. PTAC отдельно уточняет: продление касается всего товара, а не только замененной детали, и применяется один раз. Иными словами, стандартные два года превращаются в три.

Второй режим начинается там, где обычная гарантийная история уже может не работать: например, прибор износился или был поврежден после окончания гарантийного срока.

Для ряда товаров производитель теперь обязан обеспечивать возможность ремонта и после этого - пока действуют предусмотренные законодательством ЕС требования по доступности соответствующих запчастей. Такой ремонт уже обычно платный.

И вот это для человека, покупающего технику «надолго», возможно, даже важнее дополнительного года гарантии.

Правило касается не всей техники

Еще один нюанс, который легко потерять за красивой формулировкой «право на ремонт»: перечень товаров ограничен.

В него сейчас входят, в частности:

стиральные и стирально-сушильные машины;

посудомоечные машины;

холодильная техника;

телевизоры и другие электронные дисплеи;

пылесосы;

сушильные машины;

мобильные телефоны;

планшеты;

беспроводные телефоны;

некоторые другие категории, включая серверное оборудование и товары с аккумуляторами легких транспортных средств.

Список связан не с тем, насколько прибор «бытовой», а с тем, существуют ли для данной категории специальные требования ЕС к ремонтопригодности.

Поэтому не стоит автоматически предполагать, что те же правила в полном объеме распространяются, например, на любую кофемашину, микроволновку, фен или кухонный комбайн.

При выборе конкретного товара это теперь стоит проверять отдельно.

Главное изменение: запчасти становятся частью цены товара

Мы привыкли сравнивать технику по цене покупки.

Но если прибор приобретается на 7–10 лет, правильнее считать иначе:

цена покупки + энергия + расходники + вероятные ремонты + доступность деталей.

Именно последний пункт раньше покупатель практически не мог оценить.

Новые правила требуют, чтобы производители товаров, подпадающих под соответствующие требования, обеспечивали ремонт в разумный срок - бесплатно либо за разумную цену в зависимости от ситуации - и предоставляли информацию о ремонтных услугах. Для предусмотренных законодательством деталей должны также обеспечиваться возможности их получения по разумной цене.

PTAC подчеркивает: обязанность производителя сохраняется столько времени, сколько нормы ЕС требуют обеспечивать наличие соответствующих запчастей. В зависимости от категории и детали речь на практике может идти примерно о 5–10 годах.

Отсюда появляется новый вопрос, который раньше почти никто не задавал продавцу:

«До какого года для этой модели будут доступны ключевые запчасти?»

Через несколько лет этот вопрос может оказаться важнее, чем наличие четырнадцатой программы стирки.

Самый дешевый прибор может стать самым дорогим

Предположим, разница между двумя посудомоечными машинами составляет 120 евро.

У более дешевой через пять лет ломается электронный модуль. Если деталь трудно достать, официальный сервис находится далеко, а транспортировка тяжелого прибора стоит дорого, экономия при покупке быстро исчезает.

Причем новые европейские правила не означают, что производитель обязан оплачивать все сопутствующие расходы. PTAC отдельно разъяснял, что при платном ремонте вне законной гарантии расходы на транспортировку товара обычно могут оставаться на потребителе, если стороны не договорились иначе.

Поэтому для крупной бытовой техники важно смотреть не только на наличие запчасти, но и на географию ремонта.

Для покупателя в Риге и человека, живущего далеко от крупного сервисного центра, одна и та же стиральная машина может иметь совершенно разную реальную стоимость владения.

Неожиданное преимущество получает не официальный сервис, а конкуренция

Есть еще один важный эффект новых правил.

Идея европейской реформы заключается не в том, чтобы привязать владельца техники к единственному фирменному сервису.

Для определенных категорий независимые мастерские также должны получать доступ к необходимым запчастям и ремонтной информации. PTAC прямо отмечает, что ремонт должен быть возможен не только у производителя или в авторизованном центре.

Более того, директива запрещает производителю отказывать в ремонте лишь потому, что до этого устройство уже ремонтировала другая мастерская или другой человек. Потребитель вправе обращаться к выбранному им ремонтнику.

Для покупателя это потенциально означает две вещи.

Во-первых, через несколько лет у него может остаться больше вариантов, чем один дорогостоящий официальный сервис.

Во-вторых, ремонтопригодная модель может лучше сохранить и остаточную стоимость. Пятилетний смартфон или стиральная машина, которые еще можно нормально обслуживать, очевидно привлекательнее на вторичном рынке, чем технически исправный сегодня прибор, превращающийся в одноразовый после первой серьезной поломки.

Но «разумная цена ремонта» - это не фиксированный тариф

Вот здесь возникает важное ограничение.

Европейские правила говорят о ремонте и запчастях по разумной цене, но это не означает, что законодатель установил единую таблицу вроде «насос стиральной машины - не дороже 40 евро».

Поэтому само наличие права потребовать ремонт еще не гарантирует, что ремонт экономически оправдан.

Если шестилетний телевизор стоит на вторичном рынке 250 евро, а замена панели обходится в 400, право на ремонт существует - но покупать новую технику все равно может оказаться разумнее.

Новый закон не отменяет арифметику.

Он скорее дает покупателю шанс эту арифметику вообще посчитать.

Производитель должен стать прозрачнее еще до поломки

Есть еще одна деталь, которая непосредственно меняет поведение покупателя.

Производители должны предоставлять понятную и легко доступную информацию о своих ремонтных услугах. Еврокомиссия указывает, что потребителю должна быть доступна в том числе информация об ориентировочной стоимости типичных ремонтов.

Это значит, что перед покупкой дорогой стиральной машины, телевизора или телефона появляется смысл зайти не только на страницу «характеристики», но и на страницу «ремонт и сервис».

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Попробуйте найти:

замену батареи;

экран;

насос;

нагревательный элемент;

дверной замок;

электронный модуль.

Если даже на этапе покупки невозможно понять, кто чинит устройство в Латвии и сколько примерно это стоит, это уже информация о товаре - пусть производитель и не печатает её крупным шрифтом на ценнике.

Что особенно важно для смартфонов

Телефон - хороший пример того, как меняется логика выбора.

Еще недавно покупатель сравнивал камеру, память и процессор. Если же смартфон предполагается использовать пять-шесть лет, становятся важнее другие вопросы:

можно ли будет заменить аккумулятор;

сколько будет стоить экран;

останутся ли доступны детали;

будет ли ремонт возможен у независимой мастерской;

как долго устройство получит программные обновления.

Европейские требования по ремонтопригодности мобильных телефонов и планшетов входят в систему, на которую опирается новая директива.

Поэтому между телефоном за 700 евро с предсказуемым ремонтом и моделью за 600 евро, для которой через четыре года трудно найти аккумулятор, разница уже совсем не обязательно составляет 100 евро.

Кому теперь особенно важно выбирать технику по ремонтопригодности

Тем, кто покупает крупную технику на 7–10 лет.

Для стиральной машины, холодильника или посудомойки доступность деталей через пять-семь лет непосредственно влияет на стоимость покупки.

Тем, кто предпочитает ремонт замене.

Дополнительные 12 месяцев ответственности продавца после гарантийного ремонта делают такой выбор заметно привлекательнее, чем раньше.

Тем, кто покупает дорогой смартфон или телевизор.

Чем выше первоначальная цена, тем больший смысл имеет возможность продлить жизнь устройства одним относительно небольшим ремонтом.

Тем, кто живет далеко от крупных сервисных центров.

Здесь особенно важно заранее выяснить не только наличие запчастей, но и условия транспортировки техники.

Кому не нужно откладывать покупку

Новые правила - не причина ждать еще несколько месяцев, если холодильник сломался сегодня.

Если техника нужна срочно, можно покупать ее сейчас: правила уже применяются с 31 июля 2026 года.

Не обязательно переплачивать и за максимально «ремонтопригодную» модель, если вы покупаете относительно недорогой прибор, который предполагаете заменить через несколько лет по другим причинам.

И, наконец, право на ремонт не делает автоматически хорошей плохую технику. Надежность модели, результаты независимых тестов, энергопотребление и качество остаются важными.

Просто рядом с ними появился еще один критерий.

Перед покупкой стиральной машины, пылесоса, телевизора или телефона проверьте 7 вещей

Входит ли эта категория товара в европейские требования по ремонтопригодности?

Не ориентируйтесь только на слова продавца «на всё действует право на ремонт».

Кто ремонтирует эту марку в Латвии?

Найдите сервис до покупки, а не после поломки.

Сколько стоят типичные ремонты?

Особенно батарея и экран для телефона, насос, нагреватель или электроника для бытовой техники.

Как долго производитель обеспечивает необходимые запчасти?

Для покупки «на десять лет» это один из ключевых вопросов.

Можно ли обратиться к независимому мастеру?

Чем больше ремонтных вариантов, тем меньше зависимость от одного сервиса.

Кто оплачивает доставку прибора в ремонт?

Для телефона это мелочь. Для холодильника - уже существенная статья расходов.

Если поломка произошла в первые два года, что выгоднее - ремонт или замена?

В Латвии выбор ремонта теперь может продлить период ответственности продавца еще на 12 месяцев.

И еще одно изменение впереди

Европейская система пока не закончена.

Еврокомиссия готовит общеевропейскую онлайн-платформу, на которой потребители смогут искать ремонтные мастерские, продавцов восстановленной техники и другие сервисы. Для каждой страны ЕС, включая Латвию, предусмотрен свой раздел. PTAC уже описывает будущий сервис; на специализированной странице Еврокомиссии запуск сейчас обозначен как ожидаемый в январе 2028 года.

Когда такая система заработает, сравнивать не только цены новых товаров, но и условия их будущего ремонта станет заметно проще.

Главное

31 июля не произошло чуда, после которого техника перестала ломаться, а ремонт стал бесплатным.

Произошло другое - и, возможно, более важное.

Ремонтопригодность постепенно превращается из технической детали в потребительское свойство товара.

Поэтому следующую стиральную машину имеет смысл выбирать не только по тому, сколько белья она стирает и сколько электроэнергии потребляет.

Спросите себя еще об одном:

если она сломается через семь лет, можно ли будет разумно вернуть её к жизни?

Если ответа нет, дешевый прибор сегодня может оказаться дорогой покупкой завтра.