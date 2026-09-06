6 сентября 2026, 14:55

Не покупайте бытовую технику, пока не разберётесь с новым правом на ремонт

Не покупайте бытовую технику, пока не разберётесь с новым правом на ремонт

Еще недавно при выборе стиральной машины или телевизора мы смотрели прежде всего на цену, функции и энергопотребление. Теперь в ЕС появился еще один критерий: что произойдет с прибором через пять, семь или десять лет - и сможете ли вы вообще его отремонтировать.

Представьте две стиральные машины за 550 и 650 евро. Первая экономичнее на несколько киловатт-часов в год и выглядит выгоднее в магазине. Но через шесть лет у неё выходит из строя насос, запчасти приходится искать неделями, а ремонт вместе с доставкой оказывается почти бессмысленным.

Читайте нас также

У второй нужная деталь доступна, поблизости есть сервис, а производитель обязан поддерживать возможность ремонта еще несколько лет.

В таком случае более дорогая машина могла оказаться более дешевой покупкой.

Именно поэтому после 31 июля 2026 года привычный способ выбирать бытовую технику в Евросоюзе стоит немного изменить. С этой даты государства ЕС должны применять новые правила, вытекающие из европейской директивы о содействии ремонту товаров. Они дают потребителям дополнительные возможности ремонтировать технику вместо того, чтобы преждевременно отправлять её на свалку.

Для покупателей в Латвии это уже не абстрактное «европейское правило». Латвийский Центр защиты прав потребителей - PTAC - в августе отдельно разъяснил, как новая система работает здесь.

Но есть несколько важных нюансов.

Первое, что нужно понять: бесплатным стал не любой ремонт

Фраза «право на ремонт» звучит почти так, будто теперь производитель должен бесплатно чинить ваш восьмилетний холодильник.

Нет.

В действительности существуют два разных режима.

Первый - уже знакомая законная гарантия. В ЕС для новых товаров действует как минимум двухлетняя защита потребителя. Если товар оказался несоответствующим договору, продавец отвечает за предусмотренные законом способы устранения проблемы.

Именно здесь появилось интересное новшество.

Если в Латвии в течение этого периода покупатель выбирает ремонт вместо замены, срок ответственности продавца за товар продлевается еще на 12 месяцев. PTAC отдельно уточняет: продление касается всего товара, а не только замененной детали, и применяется один раз. Иными словами, стандартные два года превращаются в три.

Второй режим начинается там, где обычная гарантийная история уже может не работать: например, прибор износился или был поврежден после окончания гарантийного срока.

Для ряда товаров производитель теперь обязан обеспечивать возможность ремонта и после этого - пока действуют предусмотренные законодательством ЕС требования по доступности соответствующих запчастей. Такой ремонт уже обычно платный.

И вот это для человека, покупающего технику «надолго», возможно, даже важнее дополнительного года гарантии.

Правило касается не всей техники

Еще один нюанс, который легко потерять за красивой формулировкой «право на ремонт»: перечень товаров ограничен.

В него сейчас входят, в частности:

  • стиральные и стирально-сушильные машины;
  • посудомоечные машины;
  • холодильная техника;
  • телевизоры и другие электронные дисплеи;
  • пылесосы;
  • сушильные машины;
  • мобильные телефоны;
  • планшеты;
  • беспроводные телефоны;
  • некоторые другие категории, включая серверное оборудование и товары с аккумуляторами легких транспортных средств.

Список связан не с тем, насколько прибор «бытовой», а с тем, существуют ли для данной категории специальные требования ЕС к ремонтопригодности.

Поэтому не стоит автоматически предполагать, что те же правила в полном объеме распространяются, например, на любую кофемашину, микроволновку, фен или кухонный комбайн.

При выборе конкретного товара это теперь стоит проверять отдельно.

Главное изменение: запчасти становятся частью цены товара

Мы привыкли сравнивать технику по цене покупки.

Но если прибор приобретается на 7–10 лет, правильнее считать иначе:

цена покупки + энергия + расходники + вероятные ремонты + доступность деталей.

Именно последний пункт раньше покупатель практически не мог оценить.

Новые правила требуют, чтобы производители товаров, подпадающих под соответствующие требования, обеспечивали ремонт в разумный срок - бесплатно либо за разумную цену в зависимости от ситуации - и предоставляли информацию о ремонтных услугах. Для предусмотренных законодательством деталей должны также обеспечиваться возможности их получения по разумной цене.

PTAC подчеркивает: обязанность производителя сохраняется столько времени, сколько нормы ЕС требуют обеспечивать наличие соответствующих запчастей. В зависимости от категории и детали речь на практике может идти примерно о 5–10 годах.

Отсюда появляется новый вопрос, который раньше почти никто не задавал продавцу:

«До какого года для этой модели будут доступны ключевые запчасти?»

Через несколько лет этот вопрос может оказаться важнее, чем наличие четырнадцатой программы стирки.

Самый дешевый прибор может стать самым дорогим

Предположим, разница между двумя посудомоечными машинами составляет 120 евро.

У более дешевой через пять лет ломается электронный модуль. Если деталь трудно достать, официальный сервис находится далеко, а транспортировка тяжелого прибора стоит дорого, экономия при покупке быстро исчезает.

Причем новые европейские правила не означают, что производитель обязан оплачивать все сопутствующие расходы. PTAC отдельно разъяснял, что при платном ремонте вне законной гарантии расходы на транспортировку товара обычно могут оставаться на потребителе, если стороны не договорились иначе.

Поэтому для крупной бытовой техники важно смотреть не только на наличие запчасти, но и на географию ремонта.

Для покупателя в Риге и человека, живущего далеко от крупного сервисного центра, одна и та же стиральная машина может иметь совершенно разную реальную стоимость владения.

Неожиданное преимущество получает не официальный сервис, а конкуренция

Есть еще один важный эффект новых правил.

Идея европейской реформы заключается не в том, чтобы привязать владельца техники к единственному фирменному сервису.

Для определенных категорий независимые мастерские также должны получать доступ к необходимым запчастям и ремонтной информации. PTAC прямо отмечает, что ремонт должен быть возможен не только у производителя или в авторизованном центре.

Более того, директива запрещает производителю отказывать в ремонте лишь потому, что до этого устройство уже ремонтировала другая мастерская или другой человек. Потребитель вправе обращаться к выбранному им ремонтнику.

Для покупателя это потенциально означает две вещи.

Во-первых, через несколько лет у него может остаться больше вариантов, чем один дорогостоящий официальный сервис.

Во-вторых, ремонтопригодная модель может лучше сохранить и остаточную стоимость. Пятилетний смартфон или стиральная машина, которые еще можно нормально обслуживать, очевидно привлекательнее на вторичном рынке, чем технически исправный сегодня прибор, превращающийся в одноразовый после первой серьезной поломки.

Но «разумная цена ремонта» - это не фиксированный тариф

Вот здесь возникает важное ограничение.

Европейские правила говорят о ремонте и запчастях по разумной цене, но это не означает, что законодатель установил единую таблицу вроде «насос стиральной машины - не дороже 40 евро».

Поэтому само наличие права потребовать ремонт еще не гарантирует, что ремонт экономически оправдан.

Если шестилетний телевизор стоит на вторичном рынке 250 евро, а замена панели обходится в 400, право на ремонт существует - но покупать новую технику все равно может оказаться разумнее.

Новый закон не отменяет арифметику.

Он скорее дает покупателю шанс эту арифметику вообще посчитать.

Производитель должен стать прозрачнее еще до поломки

Есть еще одна деталь, которая непосредственно меняет поведение покупателя.

Производители должны предоставлять понятную и легко доступную информацию о своих ремонтных услугах. Еврокомиссия указывает, что потребителю должна быть доступна в том числе информация об ориентировочной стоимости типичных ремонтов.

Это значит, что перед покупкой дорогой стиральной машины, телевизора или телефона появляется смысл зайти не только на страницу «характеристики», но и на страницу «ремонт и сервис».

Читайте Mixer
Не покупайте бытовую технику, пока не разберётесь с новым правом на ремонт

Хруст пропал, сладости нет: почему магазинные яблоки разочаровывают все чаще
Не покупайте бытовую технику, пока не разберётесь с новым правом на ремонт

Гороскоп на 7 сентября по картам Таро: Тельцу - укреплять то, что уже…
Не покупайте бытовую технику, пока не разберётесь с новым правом на ремонт

Юмор за неделю и мужчины после 50
Не покупайте бытовую технику, пока не разберётесь с новым правом на ремонт

Скорпионы, Овны, Близнецы и Козероги в гороскопе Тамары Глобы на…

Попробуйте найти:

замену батареи;

экран;

насос;

нагревательный элемент;

дверной замок;

электронный модуль.

Если даже на этапе покупки невозможно понять, кто чинит устройство в Латвии и сколько примерно это стоит, это уже информация о товаре - пусть производитель и не печатает её крупным шрифтом на ценнике.

Что особенно важно для смартфонов

Телефон - хороший пример того, как меняется логика выбора.

Еще недавно покупатель сравнивал камеру, память и процессор. Если же смартфон предполагается использовать пять-шесть лет, становятся важнее другие вопросы:

можно ли будет заменить аккумулятор;

сколько будет стоить экран;

останутся ли доступны детали;

будет ли ремонт возможен у независимой мастерской;

как долго устройство получит программные обновления.

Европейские требования по ремонтопригодности мобильных телефонов и планшетов входят в систему, на которую опирается новая директива.

Поэтому между телефоном за 700 евро с предсказуемым ремонтом и моделью за 600 евро, для которой через четыре года трудно найти аккумулятор, разница уже совсем не обязательно составляет 100 евро.

Кому теперь особенно важно выбирать технику по ремонтопригодности

Тем, кто покупает крупную технику на 7–10 лет.

Для стиральной машины, холодильника или посудомойки доступность деталей через пять-семь лет непосредственно влияет на стоимость покупки.

Тем, кто предпочитает ремонт замене.

Дополнительные 12 месяцев ответственности продавца после гарантийного ремонта делают такой выбор заметно привлекательнее, чем раньше.

Тем, кто покупает дорогой смартфон или телевизор.

Чем выше первоначальная цена, тем больший смысл имеет возможность продлить жизнь устройства одним относительно небольшим ремонтом.

Тем, кто живет далеко от крупных сервисных центров.

Здесь особенно важно заранее выяснить не только наличие запчастей, но и условия транспортировки техники.

Кому не нужно откладывать покупку

Новые правила - не причина ждать еще несколько месяцев, если холодильник сломался сегодня.

Если техника нужна срочно, можно покупать ее сейчас: правила уже применяются с 31 июля 2026 года.

Не обязательно переплачивать и за максимально «ремонтопригодную» модель, если вы покупаете относительно недорогой прибор, который предполагаете заменить через несколько лет по другим причинам.

И, наконец, право на ремонт не делает автоматически хорошей плохую технику. Надежность модели, результаты независимых тестов, энергопотребление и качество остаются важными.

Просто рядом с ними появился еще один критерий.

Перед покупкой стиральной машины, пылесоса, телевизора или телефона проверьте 7 вещей

  1. Входит ли эта категория товара в европейские требования по ремонтопригодности?

Не ориентируйтесь только на слова продавца «на всё действует право на ремонт».

  1. Кто ремонтирует эту марку в Латвии?

Найдите сервис до покупки, а не после поломки.

  1. Сколько стоят типичные ремонты?

Особенно батарея и экран для телефона, насос, нагреватель или электроника для бытовой техники.

  1. Как долго производитель обеспечивает необходимые запчасти?

Для покупки «на десять лет» это один из ключевых вопросов.

  1. Можно ли обратиться к независимому мастеру?

Чем больше ремонтных вариантов, тем меньше зависимость от одного сервиса.

  1. Кто оплачивает доставку прибора в ремонт?

Для телефона это мелочь. Для холодильника - уже существенная статья расходов.

  1. Если поломка произошла в первые два года, что выгоднее - ремонт или замена?

В Латвии выбор ремонта теперь может продлить период ответственности продавца еще на 12 месяцев.

И еще одно изменение впереди

Европейская система пока не закончена.

Еврокомиссия готовит общеевропейскую онлайн-платформу, на которой потребители смогут искать ремонтные мастерские, продавцов восстановленной техники и другие сервисы. Для каждой страны ЕС, включая Латвию, предусмотрен свой раздел. PTAC уже описывает будущий сервис; на специализированной странице Еврокомиссии запуск сейчас обозначен как ожидаемый в январе 2028 года.

Когда такая система заработает, сравнивать не только цены новых товаров, но и условия их будущего ремонта станет заметно проще.

Главное

31 июля не произошло чуда, после которого техника перестала ломаться, а ремонт стал бесплатным.

Произошло другое - и, возможно, более важное.

Ремонтопригодность постепенно превращается из технической детали в потребительское свойство товара.

Поэтому следующую стиральную машину имеет смысл выбирать не только по тому, сколько белья она стирает и сколько электроэнергии потребляет.

Спросите себя еще об одном:

если она сломается через семь лет, можно ли будет разумно вернуть её к жизни?

Если ответа нет, дешевый прибор сегодня может оказаться дорогой покупкой завтра.

 

Не покупайте бытовую технику, пока не разберётесь с новым правом на ремонт

Хруст пропал, сладости нет: почему магазинные яблоки разочаровывают все чаще
Не покупайте бытовую технику, пока не разберётесь с новым правом на ремонт

Гороскоп на 7 сентября по картам Таро: Тельцу - укреплять то, что уже…

В мире

В Британии полиция разыскивает два грузовика с пивом: украли 40 тысяч литров Guinness
6 сентября, 14:17
США четыре месяца тайно разминировали Ормузский пролив: FT раскрыл детали операции
6 сентября, 13:00
Сын Трампа представил новый американский паспорт с изображением лица своего отца.
В Британии полиция разыскивает два грузовика с пивом: украли 40 тысяч литров Guinness
6 сентября, 11:37 11:37
Джордж Клуни объяснил, почему не доверил бы государству регулирование ИИ: «Не тем людям стоит вручать Святой Грааль»
В Британии полиция разыскивает два грузовика с пивом: украли 40 тысяч литров Guinness
6 сентября, 10:37 10:37
Спустя 44 года: Доминиканская Республика вновь выиграла «Мисс Мира»
В Британии полиция разыскивает два грузовика с пивом: украли 40 тысяч литров Guinness
ВИДЕО
6 сентября, 09:38 09:38
Агрессивного пассажира American Airlines пришлось примотать скотчем к креслу: рейс экстренно ушел на посадку
В Британии полиция разыскивает два грузовика с пивом: украли 40 тысяч литров Guinness
6 сентября, 09:00 09:00
Телеведущую и еще 11 человек приговорили к смертной казни в Египте
В Британии полиция разыскивает два грузовика с пивом: украли 40 тысяч литров Guinness
5 сентября, 19:39 19:39
Пункт назначения узнают только после посадки: Wizz Air устроит необычный рейс
В Британии полиция разыскивает два грузовика с пивом: украли 40 тысяч литров Guinness
5 сентября, 18:19 18:19
ИИ назвал профессию будущего, которая может стать одной из самых востребованных
В Британии полиция разыскивает два грузовика с пивом: украли 40 тысяч литров Guinness
5 сентября, 17:00 17:00
В Непале спасли 64-летнюю женщину, которая 10 дней провела под завалами дома после наводнения
В Британии полиция разыскивает два грузовика с пивом: украли 40 тысяч литров Guinness
5 сентября, 12:19 12:19
Девять месяцев со свиной почкой: уникальный эксперимент позволил пациенту дождаться пересадки человеческой почки
В Британии полиция разыскивает два грузовика с пивом: украли 40 тысяч литров Guinness
5 сентября, 11:38 11:38
В Британии полиция разыскивает два грузовика с пивом: украли 40 тысяч литров Guinness

Латвия

В Риге откроют новый спортивный комплекс за 13,4 млн евро
6 сентября, 14:55
Не покупайте бытовую технику, пока не разберётесь с новым правом на ремонт
6 сентября, 12:16
Cinamon уходит из AKROPOLE Alfa: что изменится для зрителей и что будет с билетами и подарочными картами
В Риге откроют новый спортивный комплекс за 13,4 млн евро
+ОПРОС
6 сентября, 11:01 11:01
В Латвии предлагают сократить число депутатов Сейма со 100 до 70
В Риге откроют новый спортивный комплекс за 13,4 млн евро
5 сентября, 20:59 20:59
Латвия оказалась второй в ЕС по доле жителей с ожирением
В Риге откроют новый спортивный комплекс за 13,4 млн евро
+ОПРОС
5 сентября, 20:19 20:19
Каждый пятый латвиец согласен на повышение налогов ради образования и медицины
В Риге откроют новый спортивный комплекс за 13,4 млн евро
5 сентября, 17:40 17:40
Корги со всей Латвии соберутся в центре Риги на большой прогулке
В Риге откроют новый спортивный комплекс за 13,4 млн евро
5 сентября, 16:20 16:20
Рынок недвижимости Латвии: за семь месяцев заключено 26 700 сделок на 1,43 млрд евро
В Риге откроют новый спортивный комплекс за 13,4 млн евро
5 сентября, 15:00 15:00
В воскресенье Латвию снова накроют дожди: местами возможны сильные ливни и грозы
В Риге откроют новый спортивный комплекс за 13,4 млн евро
5 сентября, 14:20 14:20
Цены на топливо в Риге резко выросли: бензин и дизель дороже, чем в Вильнюсе и Таллине
В Риге откроют новый спортивный комплекс за 13,4 млн евро
5 сентября, 13:40 13:40
В Риге пропала 13-летняя Елизавета Дудник: полиция просит помощи в поисках
В Риге откроют новый спортивный комплекс за 13,4 млн евро
5 сентября, 12:57 12:57
В Риге откроют новый спортивный комплекс за 13,4 млн евро

ЧП

Поезд Лиепая-Рига столкнулся с автомобилем: пострадали две женщины
5 сентября, 09:37
Десять дней после катастрофы в Непале: более 1200 погибших, тысячи людей все еще не найдены
Поезд Лиепая-Рига столкнулся с автомобилем: пострадали две женщины
4 сентября, 19:39
В Царникаве две собаки напали на группу детсадовцев: пострадали шестеро детей
Поезд Лиепая-Рига столкнулся с автомобилем: пострадали две женщины
3 сентября, 15:10
На Даугавпилсском шоссе столкнулись три автомобиля: один человек погиб, двое пострадали
3 сентября, 10:28
В системе PTAC обнаружили утечку данных сотен компаний и сотрудников
1 сентября, 20:06
Мошенники требуют деньги у родственников пропавших в Непале латвийцев - полиция предупреждает
1 сентября, 09:28
Сегодня в Непал отправляется сотрудник Консульского департамента МИД
31 августа, 15:27
18 человек все еще ищут после крушения парома у Кипра: среди пропавших - дети
31 августа, 14:59
Поезд Лиепая-Рига столкнулся с автомобилем: пострадали две женщины

Бизнес

DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
5 сентября, 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
24 августа, 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
24 августа, 08:58 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
20 августа, 13:30 13:30
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
18 августа, 07:58 07:58
После 12 лет работы Četras Zoles объявила о закрытии всех магазинов
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
17 августа, 08:57 08:57
Рижский автовокзал перешел под контроль частного инвестора: что изменится для пассажиров
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
12 августа, 18:27 18:27
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
12 августа, 17:57 17:57
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
29 июля, 10:27 10:27
Apple снова стала самой дорогой компанией мира, обойдя Nvidia после роста акций
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
28 июля, 10:57 10:57
Продажи падают, расходы растут - Porsche объявила о новом сокращении тысяч рабочих мест
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
27 июля, 18:05 18:05
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии

Культура

В США умерла Кассандра Уилсон - легенда джаза и обладательница двух «Грэмми»
6 сентября, 12:16
Cinamon уходит из AKROPOLE Alfa: что изменится для зрителей и что будет с билетами и подарочными картами
В США умерла Кассандра Уилсон - легенда джаза и обладательница двух «Грэмми»
5 сентября, 15:40
Знаменитый гобелен из Байё, рассказывающий историю завоевания Англии, впервые за 950 лет покажут в Лондоне
В США умерла Кассандра Уилсон - легенда джаза и обладательница двух «Грэмми»
5 сентября, 10:19
Бобры, альбиносы, Вивальди и лазеры: что посмотреть сегодня на «Белой ночи» в Риге
4 сентября, 20:57
Во втором сезоне «Гарри Поттера» утверждены молодой Волан-де-Морт, Добби и новая Джинни Уизли
4 сентября, 18:59
Вернер Херцог растрогался до слез: новый фильм режиссера встретили в Венеции долгими овациями
4 сентября, 18:31
Куда сходить в Риге на выходных 5–6 сентября: «Белая ночь», фестивали, рынки и спектакли
4 сентября, 11:00
Третий сезон «Аватар: Легенда об Аанге» выйдет в 2027 году и станет финальным
3 сентября, 18:57
В США умерла Кассандра Уилсон - легенда джаза и обладательница двух «Грэмми»

Mixer

Не оправдывайтесь: психологи советуют отвечать на неудобные вопросы одной фразой
6 сентября, 14:19
Им без драмы любовь кажется пресной: 5 знаков зодиака, которых тянет к сложным отношениям
Не оправдывайтесь: психологи советуют отвечать на неудобные вопросы одной фразой
6 сентября, 13:38
Хруст пропал, сладости нет: почему магазинные яблоки разочаровывают все чаще
Не оправдывайтесь: психологи советуют отвечать на неудобные вопросы одной фразой
6 сентября, 12:58
Гороскоп на 7 сентября по картам Таро: Тельцу - укреплять то, что уже приносит результат, Скорпиону - отпустить прошлое без страха перед новым
6 сентября, 12:30
Что смотреть после «Fall 2: Deadpoint»: 5 триллеров о выживании, от которых ладони становятся мокрыми
6 сентября, 11:59
Обезьяна находит лазейку: 4 знака китайского гороскопа, которым 7 сентября удастся обойти препятствия и поймать удачный шанс
6 сентября, 11:50
Юмор за неделю и мужчины после 50
6 сентября, 11:41
Скорпионы, Овны, Близнецы и Козероги в гороскопе Тамары Глобы на понедельник 7 сентября
6 сентября, 11:11
Не оправдывайтесь: психологи советуют отвечать на неудобные вопросы одной фразой

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма
21 августа, 19:28
«Зеленая лампа» подвела итоги первого полугодия 2026 года
«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма
24 июня, 12:58
«Зеленая лампа»: на операцию 8-летнему Оливеру полностью собрана нужная сумма
«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма
21 июня, 12:19
«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы
19 июня, 16:58
«Зеленая лампа»: на оплату операции Оливеру собрана четверть нужной суммы
18 июня, 09:28
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру необходима пересадка стволовых клеток
17 июня, 12:29
«Зеленая лампа»: мама 6-х детей просит помощи для лечения младшего сына
16 июня, 08:29
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру из Саулкрасты нужна операция по пересадке стволовых клеток
12 июня, 09:57
«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма

Спорт

«Это не прощание»: Роджера Федерера ввели в Международный зал теннисной славы
4 сентября, 12:29
Весь аргентинский футбол остановится на 10-й минуте в честь Лионеля Месси
«Это не прощание»: Роджера Федерера ввели в Международный зал теннисной славы
3 сентября, 13:35
Завтра стартует продажа билетов на матч сборной Латвии по баскетболу с чемпионом мира Германией в Xiaomi Arēna
«Это не прощание»: Роджера Федерера ввели в Международный зал теннисной славы
3 сентября, 08:58
Энцо Фернандес стал первым игроком с двумя трансферами дороже 100 миллионов
1 сентября, 18:02
СМИ: ФИФА потратила более 3 млн долларов для улучшения имиджа Инфантино
1 сентября, 10:59
«Спасибо тебе, Боже, что сделал меня аргентинцем»: Лионель Месси навсегда ушел из сборной
1 сентября, 09:58
Джокович со слезами покинул US Open и впервые за восемь лет выпадет из топ-10 ATP
31 августа, 19:35
Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
30 августа, 16:18
«Это не прощание»: Роджера Федерера ввели в Международный зал теннисной славы
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас