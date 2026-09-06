6 сентября 2026, 12:16

Cinamon уходит из AKROPOLE Alfa: что изменится для зрителей и что будет с билетами и подарочными картами

Cinamon уходит из AKROPOLE Alfa: что изменится для зрителей и что будет с билетами и подарочными картами

У кинотеатра в рижском торговом центре AKROPOLE Alfa начинается новая глава. В воскресенье, 6 сентября, здесь проводит последний день оператор Cinamon, а после короткого перерыва кинотеатр откроется уже под брендом Forum Cinemas.

Для постоянных посетителей главное - кинотеатр не закрывается надолго. С 7 по 11 сентября помещения будут закрыты для подготовки, а уже 12 сентября зрителей планирует принять Forum Cinemas. Если технические работы завершатся раньше, первые сеансы могут пройти уже 11 сентября.

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Однако смена оператора затрагивает не только вывеску. У многих зрителей остаются подарочные карты Cinamon, бесплатные билеты и накопленные баллы программы лояльности. Здесь условия различаются - и их стоит проверить заранее.

Что на самом деле произошло с кинотеатром

Еще 4 февраля Forum Cinemas заключил договор с владельцем помещений SIA Delta Property о долгосрочной аренде кинозон в AKROPOLE Alfa. Поскольку переход этих активов к другому оператору влияет на положение компаний на рынке, сделку рассматривал латвийский Совет по конкуренции.

16 июля ведомство разрешило Forum Cinemas получить права пользования кинотеатральными помещениями.

Любопытная деталь содержится в самом решении Совета по конкуренции: Cinamon собирался покинуть AKROPOLE Alfa независимо от того, состоялась бы сделка с Forum Cinemas или нет. В письме от 28 мая компания сообщила регулятору, что не видит для себя другого разумного и экономически приемлемого варианта, кроме ухода с этой площадки.

То есть Forum Cinemas фактически занимает освобождающиеся кинотеатральные помещения, а не покупает весь бизнес Cinamon.

Когда кинотеатр снова откроется

Последний день работы Cinamon в AKROPOLE Alfa - 6 сентября.

С 7 по 11 сентября кинотеатр будет закрыт: новый оператор проведет необходимые технические и организационные работы.

Официальное открытие Forum Cinemas AKROPOLE Alfa запланировано на 12 сентября. При благоприятном ходе работ первые сеансы могут состояться днем раньше.

На старте будут работать семь кинозалов. Первые сеансы предполагается начинать примерно с 10:10, обычное время работы кинотеатра - с 10:00 до 22:00, хотя отдельные поздние фильмы смогут завершаться позже.

Что делать с подарочными билетами Cinamon

Здесь для зрителей хорошие новости.

Действующие подарочные билеты Cinamon, приобретенные для AKROPOLE Alfa, не пропадут.

С 12 сентября ими можно будет воспользоваться в новом Forum Cinemas AKROPOLE Alfa, но есть важное условие: использовать их можно будет только в кассе кинотеатра. Подарочный билет можно обменять на обычный билет на киносеанс.

Срок действия при смене оператора не продлевается. Если на подарочном билете указана определенная дата окончания действия, она останется прежней.

А подарочные карты?

Подарочные карты Cinamon также сохранят силу до указанного на них срока.

В кассе Forum Cinemas в AKROPOLE Alfa ими можно будет оплачивать не только билеты, но также закуски и напитки.

И здесь действует то же правило: срок действия карты автоматически продлен не будет.

Есть небольшое расхождение между официальными публикациями. На сайте Национального киноцентра в одном месте указано, что карты можно будет использовать с 21 сентября, тогда как AKROPOLE Alfa и сообщение Cinamon называют 12 сентября. Поскольку открытие самого кинотеатра назначено на 12 сентября и именно эту дату приводит площадка AKROPOLE Alfa, наиболее вероятно, что «21 сентября» в публикации киноцентра - техническая опечатка.

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С бесплатными билетами ситуация другая

Если на аккаунте Cinamon остался именно бесплатный билет - например, полученный в рамках акции или программы лояльности, - перенести его в Forum Cinemas нельзя.

Такие билеты можно использовать в AKROPOLE Alfa только до 6 сентября включительно.

После этого они там перестанут действовать. Однако, пока не закончился собственный срок действия билета, его можно будет использовать в кинотеатре Cinamon Balle в Лиепае.

Компенсация за оставшиеся бесплатные билеты не предусмотрена, обменять их на деньги также нельзя.

Что станет с баллами Cinamon KEY

Накопленные баллы программы лояльности Cinamon KEY в Forum Cinemas не переходят.

В рижском Cinamon их можно использовать до конца работы кинотеатра 6 сентября. После этого накопленные баллы останется возможность потратить в других кинотеатрах Cinamon до конца 2026 года.

Выплачивать денежную компенсацию за оставшиеся баллы компания не будет.

Поэтому тем, кто регулярно ходил именно в Cinamon AKROPOLE Alfa и накопил заметный баланс KEY, имеет смысл проверить свой аккаунт уже сейчас.

А что с обычными билетами, купленными заранее?

Здесь есть важный нюанс.

В доступных официальных сообщениях Forum Cinemas, AKROPOLE Alfa и Cinamon подробно описана судьба подарочных и бесплатных билетов, однако отдельного правила для обычных оплаченных билетов на конкретный сеанс после 6 сентября я не нашел.

Это, по всей видимости, связано с тем, что Cinamon перед закрытием продавал билеты только на собственные сеансы до 6 сентября: компания отдельно сообщала, что программу на 4–6 сентября опубликует 31 августа.

Поэтому не стоит автоматически считать обычный билет Cinamon билетом Forum Cinemas. Если у зрителя все же есть оплаченный билет с датой после 6 сентября, разумнее сохранить подтверждение покупки и обратиться непосредственно к Cinamon или Forum Cinemas до визита в кинотеатр.

Что изменится в самом кинотеатре

12 сентября зрители увидят еще не окончательный вариант нового Forum Cinemas.

Компания собирается реконструировать кинотеатр постепенно. Работы начнутся уже этой осенью, а первый этап модернизации должен продолжаться до марта 2027 года.

Планируется улучшить:

  • качество изображения и звука;
  • акустику залов;
  • комфорт зрительских мест;
  • техническое оснащение кинотеатра.

Таким образом, кинотеатр продолжит работать и во время постепенного обновления.

Коротко: что нужно знать зрителю

Что у вас естьЧто делать
Подарочный билет CinamonС 12 сентября использовать в кассе Forum Cinemas AKROPOLE Alfa до окончания срока действия
Подарочная карта CinamonС 12 сентября использовать в кассе на билеты, напитки и закуски
Бесплатный билет в аккаунте CinamonИспользовать до 6 сентября в Риге или позже - пока действует - в Cinamon Balle в Лиепае
Баллы Cinamon KEYДо 6 сентября - в AKROPOLE Alfa, затем до конца года в других кинотеатрах Cinamon
Обычный билет на конкретный сеансПроверить дату и условия; отдельной официальной схемы переноса таких билетов Forum Cinemas не опубликовано

То есть для большинства зрителей переход окажется сравнительно безболезненным: кинотеатр будет закрыт всего несколько дней, а оплаченные подарочные продукты Cinamon сохранят свою ценность. Самое важное - не путать их с бесплатными билетами и баллами Cinamon KEY: последние к новому оператору не переходят.

 

Cinamon уходит из AKROPOLE Alfa: что изменится для зрителей и что будет с билетами и подарочными картами

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