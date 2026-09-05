В воскресенье Латвию снова накроют дожди: местами возможны сильные ливни и грозы

В воскресенье в Латвии местами ожидается дождь, возможны сильные ливни и грозы, свидетельствует прогноз Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

В ночь на воскресенье во многих регионах страны пройдут дожди, местами возможны сильные ливни и грозы. Будет дуть слабый или умеренный западный, северо-западный ветер. Температура воздуха ночью опустится до +10…+15 °C.

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В Риге ночью временами будет идти дождь. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха составит +12…+14 °C.

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Днем будет преимущественно облачно. В отдельных районах пройдет дождь, местами ожидаются сильные ливни и возможны грозы. Будет дуть слабый или умеренный западный, северо-западный ветер.

Днем на побережье Рижского залива и в Латгалии порывы ветра достигнут 15–16 м/с.

Температура воздуха днем поднимется до +15…+18 °C.