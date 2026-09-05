В Риге пропала 13-летняя Елизавета Дудник: полиция просит помощи в поисках

Государственная полиция разыскивает 13-летнюю Елизавету Дудник, которая днем 4 сентября, в пятницу, ушла из дома в Риге и до сих пор не вернулась.

По данным полиции, около 14:00 девочка вышла из дома на Андромедас гатве, 5B (Рига, Пурвциемс). С тех пор ее местонахождение неизвестно.

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Елизавета ростом около 150 сантиметров, у нее рыжие волосы до плеч. В момент исчезновения на ней были темно-серые джинсы, черная куртка и спортивная обувь.

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Полиция просит внимательно ознакомиться с фотографией девушки и сообщить любую информацию, которая может помочь установить ее местонахождение.

Всех, кто видел Елизавету или знает, где она может находиться, просят незамедлительно звонить по номеру 112.