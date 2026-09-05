Цены на топливо в Риге резко выросли: бензин и дизель дороже, чем в Вильнюсе и Таллине

За последнюю рабочую неделю в Риге и Вильнюсе выросли цены на топливо, причем стоимость дизельного топлива в обеих столицах снова превысила 2 евро за литр. В Таллине, напротив, топливо подешевело, сообщает агентство LETA.

В конце рабочей недели самая высокая цена на бензин была в Риге. В Вильнюсе и Таллине его цена была одинаковой. Дизельное топливо также было самым дорогим в Риге, а самым дешевым - в Таллинне.

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В Риге на заправке «Circle K» на улице Краста, 95, литр бензина 95-й марки за неделю подорожал на 9,6% и в пятницу стоил 1,934 евро. Дизельное топливо подорожало на 10% - до 2,084 евро за литр.

Последний раз дизельное топливо в Риге стоило больше 2 евро за литр в середине апреля этого года, свидетельствуют данные LETA.

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В Вильнюсе на заправке «Circle K» на проспекте Саванорю литр бензина 95-й марки стоил 1,839 евро - на 4,5% больше, чем неделей ранее. Дизельное топливо в столице Литвы подорожало на 1% - до 2,059 евро за литр.

В Таллине на заправках «Circle K» бензин 95-й марки за неделю подешевел на 1,1% - до 1,839 евро за литр. Дизельное топливо стоило 1,869 евро за литр, что на 5,1% меньше, чем неделей ранее.

Таким образом, на конец рабочей недели среди сравниваемых авозаправок самые высокие цены и на бензин, и на дизельное топливо были зафиксированы именно в Риге. В Вильнюсе дизель стоил немного дешевле, а в Таллине разница была еще заметнее.

Изменились и цены на автогаз. В Риге литр стоил 0,915 евро, что на 8,3% больше, чем неделей ранее. В Таллине автогаз подешевел на 0,3% - до 0,968 евро за литр. В Вильнюсе его цена за неделю не изменилась и составила 0,809 евро за литр.