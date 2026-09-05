Рынок недвижимости Латвии: за семь месяцев заключено 26 700 сделок на 1,43 млрд евро

За первые семь месяцев 2026 года в Латвии зарегистрировали 26 700 сделок по покупке и продаже недвижимости на общую сумму почти 1,43 млрд евро, свидетельствуют данные компании «Lursoft».

Большая часть сделок пришлась на квартиры и недвижимость в Риге и ее окрестностях.

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Анализ данных по месяцам показывает выраженную весеннюю сезонность. В первые месяцы года активность на рынке недвижимости постепенно росла, а максимальных показателей по количеству сделок и их общей стоимости удалось достичь в марте и апреле.

В марте зарегистрировали 4321 сделку на 240,42 млн евро, а в апреле - 4423 сделки на 232,42 млн евро.

С началом лета активность немного снизилась. В мае и июне количество сделок было выше 3700 в месяц. За июль в базе «Lursoft» пока зарегистрированы данные о 2592 сделках. Однако этот показатель еще не окончательный: из-за особенностей регистрации и административных задержек данные за июль будут дополняться.

Большинство сделок с недвижимостью в Латвии зарегистрировали в Риге и ее окрестностях. В столице заключили почти каждую третью сделку - 8851 на общую сумму 675,3 млн евро. Таким образом, на Ригу пришлось почти половина общей стоимости сделок с недвижимостью в стране за этот период.

По общей стоимости сделок седом за Ригой идет Марупский край - 86,6 млн евро, Юрмала - 75 млн евро и Ропажский край - 48,2 млн евро.

Если учитывать только количество сделок, второе место занимает Даугавпилс - 914. Однако их общая стоимость значительно ниже и составляет 15,23 млн евро, что отражает существенную разницу в ценах на недвижимость между регионами.

Больше всего сделок с недвижимостью за семь месяцев зарегистрировали в следующих самоуправлениях:

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Рига - 8851;

Даугавпилс - 914;

Юрмала - 782;

Лиепая - 751;

Валмиерский край - 682;

Марупский край - 677;

Екабпилсский край - 633;

Огрский край - 612;

Кекавский край - 588;

Бауский край - 567;

Аугшдаугавский край - 567.

Самая высокая средняя стоимость сделки с недвижимостью за семь месяцев была зарегистрирована в Марупском крае - 127 720 евро. Далее следуют Ропажский край - 99 720 евро, Юрмала - 96 010 евро, Адажский край - 94 120 евро и Рига - 76 300 евро.

В десятку также вошли Саласпилсский край - 69 050 евро, Сигулдский край - 56 810 евро, Елгава - 56 180 евро, Огрский край - 52 940 евро и Кекавский край - 50 910 евро.

Квартиры составляют почти половину всех сделок

По типу недвижимости больше всего сделок пришлось на квартиры и другие помещения. Из 12 465 сделок в этой категории большинство составили квартиры.

При этом стоимость квартир существенно различается в зависимости от места расположения. В Риге средняя стоимость проданной квартиры составляет около 80 000 евро, тогда как за пределами столицы этот показатель в среднем составляет около 36 000 евро.

Второй по величине сегмент - земельные участки: 8024 сделки, или 30% от общего количества. На третьем месте - земля с расположенными на ней строениями: 4895 сделок, или 18%.

Самая дорогая сделка - в Риге

Анализ крупнейших сделок показывает, что инвестиции в недвижимость в основном сосредоточены в Риге, отмечает «Lursoft».

Самая крупная зарегистрированная за семь месяцев сделка составила 8,9 млн евро. За эту сумму был приобретен застроенный земельный участок в Риге на улице Блауманя, 5A.

Крупнейшая покупка недвижимости за пределами Риги за этот период состоялась в Тукумсе: земельный участок со строениями на улице Рупниецибас, 3, продали за 4 млн евро.

По данным «Lursoft», новым владельцем недвижимости стало АО «EMJ īpašumi». Компании принадлежит несколько десятков объектов недвижимости в Тукумском и Кекавском краях.