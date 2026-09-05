Латвия оказалась второй в ЕС по доле жителей с ожирением

Латвия заняла второе место в Евросоюзе по доле жителей с ожирением. Согласно данным за 2025 год, ожирение диагностировалось у 24,6% жителей страны в возрасте от 18 лет. Выше показатель оказался только на Мальте. В среднем по ЕС ситуация заметно лучше. Ожирением страдали 16,3% взрослых жителей, а еще 35,4% имели избыточный вес. Таким образом, более половины населения Евросоюза весили больше рекомендуемого, сообщает Euronews

Разница между мужчинами и женщинами оказалась существенной. Ожирение было зафиксировано у 17,4% мужчин и 15,3% женщин. Избыточный вес встречался еще чаще - у 41,9% мужчин против 29,3% женщин.

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При этом недостаточная масса тела, наоборот, чаще встречалась среди женщин. Такой показатель был у 2,9% женщин и только у 1% мужчин.

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Лидером по распространенности ожирения стала Мальта - 26,6% взрослого населения. Латвия расположилась сразу за ней с 24,6%, а третье место заняла Финляндия с показателем 23,2%.

Соседние страны Балтии также оказались в верхней части списка. В Эстонии ожирение имели 22% взрослых, в Литве - 21,5%. Разрыв с латвийским показателем оказался небольшим.

Самая низкая доля людей с ожирением была зарегистрирована в Италии - 7%. Далее следуют Греция с 12,8% и Румыния с 12,9%. По сравнению с ними показатели стран Балтии выглядят значительно выше.