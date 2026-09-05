Корги со всей Латвии соберутся в центре Риги на большой прогулке

В пятницу, 11 сентября, центр Риги заполнится корги - хозяева со всей Латвии и соседних стран привезут своих питомцев на Королевскую прогулку. Организаторы рассчитывают превзойти прошлогодний результат, когда вместе собрались 198 собак и около 600 человек. Участникам также предлагают нарядить питомцев в самые эффектные костюмы.

Королевскую прогулку проводят в память о королеве Елизавете II и ее любви к корги. Впервые мероприятие состоялось четыре года назад: тогда оно собрало около 50 собак. За это время прогулка заметно выросла, а теперь организаторы надеются установить новый рекорд.

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Встреча участников начнется в 17:45 в парке Бастейкалнс, слева от Памятника Свободы. В 18:00 организаторы пересчитают собак и сделают общее фото. После этого вельш-корги пемброк и кардиган отправятся по маршруту через Монумент Свободы и Эспланаду к парку Кронвалда.

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Особое внимание на прогулке уделят внешнему виду участников. Владельцев призывают подобрать для питомцев элегантные и оригинальные наряды, а самые «королевские» образы получат специальные призы.

Финальной частью вечера станет британский пикник, который начнется в парке Кронвалда в 19:00. По традиции гостей угостят английским чаем с молоком, а откроет мероприятие посол Великобритании в Латвии Кэти Ли - покровительница прогулки.

Присоединиться к пикнику смогут и владельцы социализированных собак других пород. Для гостей подготовили конкурсы, развлечения, советы кинологов и музыкальные выступления. Кроме того, во время мероприятия можно будет пожертвовать деньги собакам из приютов для животных.