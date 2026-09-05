Каждый пятый латвиец согласен на повышение налогов ради образования и медицины

Почти каждый пятый житель Латвии готов согласиться на более высокие налоги, если дополнительные деньги пойдут на образование, здравоохранение и другие общественные услуги. Однако сторонников низкой налоговой нагрузки оказалось значительно больше - почти половина опрошенных.

47,3% участников исследования выбрали модель, при которой жители получают более высокие доходы, а налоговая нагрузка остается ниже. Обратной стороной такого подхода, по мнению авторов опроса, может стать более ограниченная доступность качественных государственных услуг.

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При этом 18,3% респондентов готовы платить больше. Они считают приемлемым повышение налогов, если государство благодаря этому сможет увеличить финансирование образования, здравоохранения и других общественных услуг.

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Еще 29,4% жителей не поддержали ни одну из двух крайних позиций. Они предпочли компромисс между более высокой налоговой нагрузкой и более ограниченной ролью государства в предоставлении услуг. Еще 5% опрошенных затруднились с ответом.

Таким образом, сторонников низких налогов оказалось более чем в два с половиной раза больше, чем тех, кто готов платить больше ради расширения государственных услуг. Опрос проводился в рамках обсуждения долгосрочной стратегии развития «Латвия 2050».

Исследование провела в июне 2026 года компания TNS Latvia. В опросе участвовали 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.

А вы готовы платить больше налогов ради лучших государственных услуг? Да, если деньги действительно пойдут на медицину, образование и другие нужные услуги

Нет, лучше меньше налогов, а остальное каждый решит сам

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