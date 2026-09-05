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В Риге откроют новый спортивный комплекс за 13,4 млн евро

В Риге откроют новый спортивный комплекс за 13,4 млн евро
RSU

В среду, 9 сентября, в Торнякалнсе откроется новый спортивный учебно-исследовательский комплекс Рижского университета Страдиня (RSU). На площади более 3600 квадратных метров разместились большой зал для баскетбола и волейбола, тренажерные и гимнастические помещения, лаборатория, кабинеты физиотерапии и медицинский пункт.

Здесь смогут не только учиться и тренироваться студенты, но и проходить домашние матчи университетских команд, сообщает RSU.

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Официальное открытие комплекса на ул. Цигориню, 3, рядом с парком Аркадия, состоится 9 сентября в 12:00.

Общая площадь модернизированного и расширенного здания составляет 3627 квадратных метров. Его создавали вместо прежней спортивной инфраструктуры RSU, которая уже не соответствовала современным требованиям университета

Баскетбол, волейбол и до 210 зрителей

Сердцем нового центра стал большой спортивный зал, соответствующий международным требованиям. В нем оборудованы площадки для баскетбола и волейбола, а трибуны рассчитаны на более чем 200 зрителей.

Для спортивных команд RSU это имеет особое значение: раньше университетским спортсменам приходилось использовать разные площадки, а теперь они смогут тренироваться и проводить домашние игры в собственном центре.

Кроме основного игрового зала в здании оборудован тренажерный зал с отдельными зонами для свободных весов, силовых, кардиотренировок и функционального тренинга.

Предусмотрены помещения для гимнастики, пилатеса и йоги, а также многофункциональный зал для групповых занятий и других видов спорта.

Комплекс отличается от обычного спортивного центра тем, что значительная его часть предназначена для образования и исследований.

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Здесь создана научно-исследовательская лаборатория, где можно будет измерять параметры человеческого тела и показатели физического состояния. Кроме того, оборудованы кабинеты физиотерапии и медицинский пункт.

Спортивные и гимнастические залы будут использоваться в учебном процессе студентов бывшей Латвийской академии спортивной педагогики (LSPA), которая после объединения с RSU вошла в структуру университета.

И символично, что открытие состоится практически сразу после 105-летия спортивного образования в Латвии. Его историю RSU отсчитывает с 6 сентября 1921 года. За это время академия подготовила более 12 тысяч специалистов в области спорта и здравоохранения, а среди ее выпускников - 150 участников Олимпийских игр и 29 олимпийских медалистов, включая Яниса Лусиса, Ульяну Семенову и Игоря Вихрова.

Сколько стоил комплекс

Общая стоимость нового спортивного комплекса - 13,4 млн евро, включая НДС. В эту сумму входят строительные работы, налоги, приобретение оборудования для комплекса и другие расходы, необходимые для реализации проекта.

Из общей стоимости проекта 500 тысяч евро составляет софинансирование из Механизма восстановления и устойчивости Европейского союза. Средства предназначены для приобретения оборудования в связи с объединением Латвийской академии спортивной педагогики с RSU.

При проектировании предусмотрели доступность для людей с ограниченной мобильностью: в здании есть лифт, адаптированные санитарные помещения и другие решения универсального дизайна.

Возле комплекса появились стоянки для велосипедов и электрических средств передвижения.

Строительство началось в конце 2024 года, а весной 2025-го в стены будущего комплекса торжественно заложили капсулу с посланием следующим поколениям. Тогда открыть центр рассчитывали летом 2026 года; в итоге официальное открытие назначено на 9 сентября.

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