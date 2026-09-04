Ринкевич пригласил Папу Льва XIV посетить Латвию

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в пятницу, 4 сентября, встретился в Ватикане с Папой Римским Львом XIV и пригласил понтифика посетить Латвию. Это первая встреча президента Латвии с Львом XIV после его избрания главой Католической церкви в мае 2025 года.

Аудиенция состоялась в рамках визита Эдгара Ринкевича в Святой престол 3–4 сентября, сообщает агентство LETA.

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После встречи с Папой президент Латвии провел переговоры с государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином. Во встрече также участвовал секретарь по отношениям с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер.

В официальном сообщении Ватикана отмечается, что стороны высоко оценили хорошие отношения между Святым престолом и Латвией и подчеркнули необходимость более активных усилий международного сообщества для поиска путей к миру.

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Более ста лет отношений Латвии и Святого престола

Отношения Латвии и Святого престола имеют более чем столетнюю историю.

Святой престол одним из первых признал Латвийскую Республику de iure - 10 июня 1921 года.

Уже 30 мая 1922 года Латвия и Святой престол подписали конкордат - международное соглашение, регулирующее отношения государства с Католической церковью. Для Ватикана документ имел особое историческое значение: это был первый конкордат, заключенный при Папе Пии XI.

Нынешняя встреча стала первой аудиенцией Эдгара Ринкевича у Льва XIV. Папа, урожденный Роберт Фрэнсис Прево, был избран 267-м епископом Рима 8 мая 2025 года. Он стал первым американцем и первым представителем ордена Святого Августина, возглавившим Католическую церковь.

Фото - страница Эдгара Ринкевича в соцсети.