После августовского шторма правительство признало: Латвия оказалась недостаточно готова к большой кризисной ситуации

Правительство подвело первые итоги разрушительного августовского шторма и обсудило, что нужно изменить, чтобы следующий крупный сбой не застал страну врасплох. Главный вывод прозвучал предельно жестко: существующая система оказалась слишком зависима от электричества, мобильной связи и привычных каналов обмена данными.

Премьер-министр Андрис Кулбергс после заседания сформулировал это еще прямее: «Главный вывод - мы совершенно не готовы». По его словам, стране повезло, что кризис пришелся на теплый августовский выходной. Аналогичная ситуация зимой и в рабочий день могла бы иметь гораздо более тяжелые последствия.

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Что власти хотят изменить

Правительство договорилось двигаться сразу по нескольким направлениям.

Критические объекты и важнейшие узлы мобильной связи должны получить возможность работать автономно не менее 72 часов - с запасами топлива, генераторами и резервными каналами связи.

Для экстренных служб 112 и 113, VUGD, полиции, NMPD, самоуправлений и операторов критической инфраструктуры планируется создать независимую резервную систему связи и обмена данными, которая продолжит работать даже при массовом отключении электричества и мобильных сетей.

Кроме того, в Латвийском общественном медиа предлагается ввести специальный «кризисный радиорежим»: в чрезвычайной ситуации радио должно регулярно передавать оперативную информацию и четкие инструкции населению.

Еще один важный вывод - стране не хватало координации. Во время шторма разные службы не всегда понимали, кто принимает решения и в какой последовательности должны восстанавливаться критические услуги. Теперь правительство хочет заранее определить единую цепочку управления кризисом и порядок восстановления электричества, связи, топлива и других жизненно важных сервисов.

Страну будут регулярно «отключать» на учениях

Один из самых заметных предложенных шагов - ежегодные 72-часовые национальные учения, во время которых будет моделироваться ситуация, когда в стране одновременно нет электричества, мобильной связи и привычного обмена информацией.

Идея состоит в том, чтобы готовность существовала не только на бумаге, а была реально проверена в условиях, максимально похожих на настоящий кризис.

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Электросети тоже придется перестраивать

Отдельный блок решений касается энергетики. Во время августовского шторма падающие деревья и ветви массово повреждали воздушные линии электропередачи.

Власти обсуждают расширение очищаемых от деревьев защитных полос вокруг линий и постепенный перевод наиболее важных воздушных линий под землю. В Sadales tīkls заявили, что при наличии европейского финансирования к 2033 году рассчитывают проложить подземные кабели к населенным пунктам с численностью более 500 жителей.

Рассматривается также упрощение использования дронов после стихийных бедствий: они позволят быстрее обнаруживать повреждения сети и точнее сообщать жителям, сколько времени займет восстановление электричества.

Уязвимыми оказались связь и заправки

Шторм показал еще одну цепную проблему: без электричества перестают работать базовые станции мобильных операторов, а без связи и интернета - платежные и кассовые системы на АЗС.

Поэтому обсуждается расширение числа резервных генераторов на заправках, объектах связи и в образовательных учреждениях. Мобильные операторы также поддержали идею национального роуминга: в кризисной ситуации телефон мог бы подключаться к сети любого из трех операторов, если хотя бы одна сеть в данном районе продолжает работать.

При этом власти подчеркивают, что не все системы провалили испытание. Больницы смогли продолжить работу, а аварийные бригады электросетей справлялись с тысячами повреждений в условиях огромной нагрузки.

Главный итог заседания - Латвия намерена перейти от формальной готовности к кризисам к системе, которая способна реально продержаться минимум трое суток без электричества, мобильной связи и привычной инфраструктуры.