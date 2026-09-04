Можно выдохнуть: синоптики улучшили прогноз погоды для Латвии на следующую неделю

Начало сентября в Латвии пока больше напоминает настоящий осенний сезон, чем продолжение лета: дожди, сильный ветер и довольно прохладные дни. Однако в прогнозе на следующую неделю появились и более приятные новости - осадков станет меньше, ветер стихнет, а температура местами вновь поднимется выше +20 градусов.

По данным синоптиков, наиболее неприятным днем ближайших выходных станет суббота, 5 сентября. В Латвии временами будет идти дождь, причем местами он может быть сильным. Не исключены и грозы. Порывы западного и северного ветра временами будут достигать 12–17 метров в секунду.

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Ночью температура воздуха по стране опустится примерно до +8…+15 градусов, днем ожидается лишь +15…+19 градусов.

В воскресенье станет спокойнее

В воскресенье, 6 сентября, ситуация начнет постепенно улучшаться. Осадков станет меньше, а между облаками чаще будет появляться солнце.

Температура при этом останется по-сентябрьски умеренной, без резкого потепления, однако погода уже не будет такой сырой и ветреной, как в субботу.

В Риге - дожди в субботу и более спокойное воскресенье

Жителям Риги также стоит готовиться к переменчивым выходным. В субботу в столице и ее окрестностях вероятны периодические дожди, временами довольно интенсивные. Из-за северного и северо-западного ветра температура будет ощущаться ниже фактической.

В воскресенье вероятность продолжительных осадков уменьшится, появятся прояснения. Температура днем в Риге будет держаться примерно в пределах +16…+18 градусов.

В начале недели снова станет теплее

Более приятная перемена ожидается уже в понедельник и вторник, 7 и 8 сентября.

По нынешним расчетам синоптиков, кратковременные дожди в эти дни пройдут только местами, ветер заметно ослабеет, а дневная температура повысится до +17…+22 градусов.

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Таким образом, после довольно холодных и мокрых выходных начало рабочей недели может оказаться наиболее комфортным периодом ближайших дней.

При этом речь пока не идет о возвращении настоящей летней жары - погода останется типично сентябрьской, но без резкого похолодания.

Во второй половине недели снова возможны дожди

Во второй половине следующей недели температура немного понизится, а дождевые облака вновь будут время от времени проходить через Латвию.

Хорошая новость для садоводов и владельцев загородных участков - заморозков пока не ожидается.

Долгосрочный прогноз Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды показывает, что в ближайшие недели средняя температура в Латвии, скорее всего, будет держаться примерно около климатической нормы.

А вот с осадками ситуация менее приятная: сентябрь пока обещает быть более дождливым, чем обычно. Еще в конце августа прогнозы ECMWF показывали повышенную вероятность избыточного количества осадков в Латвии в течение нескольких недель.

То есть ближайшее улучшение будет скорее передышкой между дождливыми периодами, чем окончательным переходом к сухой погоде.

Что ждать в ближайшие дни

Суббота, 5 сентября: дождь, местами сильный, возможны грозы, порывистый ветер, днем +15…+19.

дождь, местами сильный, возможны грозы, порывистый ветер, днем +15…+19. Воскресенье, 6 сентября: осадков меньше, больше солнца, ветер постепенно ослабевает.

осадков меньше, больше солнца, ветер постепенно ослабевает. Понедельник–вторник: преимущественно спокойнее, дожди только местами, до +17…+22.

преимущественно спокойнее, дожди только местами, до +17…+22. Вторая половина недели: немного прохладнее, периодические дожди.

немного прохладнее, периодические дожди. Заморозков пока не прогнозируют.

Для начала сентября такая температура вполне укладывается в обычный сезонный сценарий: именно в этом месяце летнее тепло постепенно начинает уступать место осени, хотя отдельные теплые периоды еще вполне возможны