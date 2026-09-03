В Латвии отзывают из продажи холодный суп KOK: в одной из банок найден осколок стекла

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) обнаружила осколок стекла в холодном супе «Aukstā zupa vasarai» («Холодный суп для лета») латвийского бренда Kok, произведенного в Литве, сообщает агентство LETA.

Конкретно из латвийских магазинов отозвана продукция в упаковках по 500 граммов с номером партии 27.03.2029.A1.

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Причиной отзыва стало обнаружение в одной из банок осколка битого стекла.

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Проверку PVD провела после жалобы потребителя.

О выявленном нарушении служба также сообщила через Систему быстрого оповещения Европейского союза о небезопасных продуктах.