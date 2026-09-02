2 сентября 2026, 18:35 Наталья Гудемчук/LETA

В Риге впервые пройдет фестиваль в поддержку животных из приюта Ulubele: что ждет гостей

В Риге впервые пройдет фестиваль в поддержку животных из приюта Ulubele: что ждет гостей
ulubele

В субботу, 5 сентября, в приюте для животных Ulubele пройдет первый благотворительный фестиваль. На открытой площадке выступят музыканты и группы, гостей ждут творческие мастерские, игры, конкурсы и фотовыставка животных, которые долго не могут найти новый дом.

На сцену выйдут «Singapūras satīns», «Dzeguzīte», Агнесе Раковска, Максим Бусел, группа «Bukte», дуэт «Elpo», Stirna, Марта Григале, Агнесе Дзямко и другие музыканты.

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Помимо концерта, для детей и взрослых будут организованы творческие мастерские, где из перерабатываемых материалов можно будет сделать сувениры и лежанки для животных. Также будут игры, конкурсы и призы.

Руководитель Ulubele Илзе Джонсоне рассказала, что это первый фестиваль такого формата. Организаторы надеются, что он станет ежегодным. По ее словам, организаторы хотят показать, что приют - это не только место, где животные ждут нового дома, но и место для радости, праздников и совместного времяпрепровождения детей и взрослых.

Благотворительное мероприятие поможет приюту подготовиться к осени и зиме, когда увеличиваются расходы на отопление и другие нужды.

Во время фестиваля также будет открыта фотовыставка, посвященная пожилым животным из приюта. На больших фотографиях будут представлены питомцы, которые долго ждут свой настоящий дом, а некоторые - уже несколько лет.

Организаторы хотят напомнить, что в новых хозяевах нуждаются не только щенки и котята, но и взрослые и пожилые животные.

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Фестиваль начнется в 14:00 и продлится до позднего вечера. На мероприятие можно прийти всей семьей, в том числе вместе с домашними питомцами.

Вход - за пожертвование от 5 евро. Собранные средства направят на содержание и уход за животными.

Рекомендуемый размер пожертвования рассчитан исходя из того, сколько в среднем стоит содержание одного животного в приюте в течение одного дня.

Ulubele работает по принципу no-kill - животных здесь не усыпляют из-за нехватки места или слишком долгого пребывания в приюте. Питомцев содержат столько, сколько необходимо, пока им не найдут новый дом.

Полезная информация

Приют для животных находится по адресу: Ропажский край, Стопиньская волость, территория Ozolaines, LV-2118.

Как добраться на общественном транспорте:

  1. Междугородние автобусы № 6829, 6830, 6931, 683). Выходить на остановке «Ceļu meistars» (сразу после въезда в Личи). Далее пешком по лесной дороге около 1 км.
  2. Рижский общественный автобус: № 16 (Абренес - Муцениеки). Выходить на остановке «Upeskalni». От остановки надо повернуть направо и сразу перейти на поперечную улицу. (Прогулка займет около 20-25 минут)
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