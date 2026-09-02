В Риге после шторма остаются опасные деревья: жителей просят не посещать без необходимости кладбища

Рижские муниципальные службы продолжают устранять последствия шторма, который обрушился на город 23 августа. Работы идут в парках, на улицах, территориях школ и детских садов, во дворах и на кладбищах. Муниципалитет призывает жителей пока не посещать кладбища без необходимости, поскольку там все еще остаются опасные деревья.

В Риге шторм повалил или повредил тысячи деревьев, поэтому на полную уборку города потребуется еще несколько недель. Сейчас главная задача служб - устранить непосредственную опасность. После этого больше ресурсов направят на вывоз древесины и веток и окончательную уборку территорий.

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В школах и детских садах обработали более 100 заявок

Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы продолжает работы на территориях школ и детских садов. К настоящему времени специалистам передано более 100 заявок, однако новые сообщения о повреждениях продолжают поступать.

В некоторых случаях по одному адресу приходится убирать несколько деревьев. Часть из них упала на здания или провода, у других вывернуло корни. В наиболее сложных случаях удаление одного дерева, упавшего на здание, может занимать четыре-пять часов.

Работы уже проведены более чем по 50 адресам - там устранена опасность и освобождены территории. Вывоз древесины и веток будет выполнен позднее.

Кроме того, от Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) муниципалитет получил информацию примерно о 650 адресах, где во время шторма спасатели распиливали деревья, ограждали территории или проводили другие неотложные работы.

Шторм повредил десятки школ и детских садов, в основном из-за упавших деревьев. При этом работа учебных заведений и учебный процесс не были нарушены. Отдельные участки территорий пока ограждены, и муниципалитет призывает родителей напомнить детям, что заходить за ограждения нельзя.

На кладбищах повалено более 500 деревьев

Особенно осторожными жителей просят быть на кладбищах. Во время шторма там было повалено более 500 деревьев. Дороги на кладбищах уже расчистили, однако остальные работы продолжаются.

Проведение похоронных церемоний возможно, но жителям пока советуют без необходимости не находиться на территориях кладбищ из-за сохраняющейся опасности.

В парках повреждены сотни деревьев

На территориях, которыми управляют «Rīgas meži», шторм повалил или сломал 353 дерева. Еще у 126 деревьев обнаружены серьезные повреждения - например, сломаны верхушки или крупные ветви.

Больше всего пострадал Mežaparks - там повреждено 45 деревьев. На Луцавсале - 28, в Плявниеках - 27.

В Риге были уничтожены стихией четыре особо ценных, крупных дерева: дуб в Верманском саду, два ясеня на территории Анатомического театра и тополь в Виэстурдарзсе.

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В большинстве парков наиболее опасные ситуации уже устранены: упавшие деревья и ветки распилены и подготовлены к вывозу. Однако в некоторых местах работы продолжаются. Жителей просят соблюдать ограждения и не трогать сложенные кучи древесины и веток.

В лесах Риги и Рижского региона, по предварительным оценкам, шторм повредил до 15 000 кубометров древесины. Специалисты продолжают обследовать леса, в том числе с помощью дронов, уточнять масштабы ущерба и расчищать лесные дороги.

В RNP поступило более 600 заявок на уборку деревьев

На территориях RNP устранена большая часть последствий шторма, в том числе почти все повреждения крыш домов и случаи затопления квартир.

При этом компания продолжает получать заявки на уборку сломанных и поваленных деревьев. Их число превысило 600. Сейчас убрана примерно половина пострадавших деревьев. Работы ведутся в усиленном режиме, привлечены дополнительные ресурсы, всего работают 20 бригад.

Что делать, если опасное дерево находится на частной территории

Если на частной территории дерево полностью сломалось, упало или явно представляет опасность, перед его распилом и уборкой необходимо сделать фотографии минимум с трех ракурсов.

После этого нужно сообщить о происшествии в Департамент развития Рижской думы, приложив фотографии. В сообщении следует указать адрес или кадастровый номер участка, количество опасных или сломанных деревьев, их вид, если он известен, а также диаметр или окружность ствола на высоте 1,3 метра от земли, если есть возможность провести измерение. Также необходимо приложить карту с указанием места, где росло дерево, и три фотографии, на которых видны признаки опасности.

Для вырубки опасного дерева разрешение получать не требуется. Дополнительную информацию можно получить по телефону 1201.

Если на частную территорию упало дерево, которое росло на муниципальной земле, его уборку организует город. О таких случаях также следует сообщать по телефону 1201.

Где принимают древесину

Пункт приема на бульваре Узварас, 16A будет работать до 20 сентября, а пункт на территории парковки Межапарка возле проспекта Сигулдас, 12 - до 14 сентября.

Пункт на бульваре Узварас, 16A открыт по будням с 6:00 до 20:00, по выходным - с 8:00 до 20:00. Пункт в Межапарке работает по будням с 8:00 до 16:00.

Крупногабаритную древесину и большие бревна принимают только на бульваре Узварас, 16A, где для этого оборудована специальная площадка.