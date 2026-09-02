Уже завтра: на Эспланаде начнется 4-дневный бесплатный фестиваль HOPS Rīga

С 3 по 6 сентября Эспланада в центре Риги превратится в большую фестивальную площадку. Здесь пройдет HOPS Rīga - четыре дня концертов, уличной еды, спортивных соревнований и развлечений для всей семьи.

Вход на фестиваль свободный, сообщает Рижское самоуправление.

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Организаторы обещают программу для посетителей разных возрастов. На Эспланаде будут работать точки уличной еды, свою продукцию представят латвийские и зарубежные производители, а музыкальная программа будет продолжаться все четыре дня.

На сцене HOPS Rīga выступят Улдис Рудакс, DJ Dambis, Алвисс и Алексис Вилциньш, а также группы Gapoljeri и Alum Alu.

Более 20 латвийских пивоварен

Одной из заметных частей фестиваля станет гастрономическая программа. По информации LiveRiga, на Эспланаде соберутся более 20 местных пивоварен, представляющих латвийские традиции и современную крафтовую культуру.

Кроме напитков, посетителям предложат разнообразную уличную еду и блюда местной кухни.

Организаторы подчеркивают, что HOPS Rīga задуман не только как гастрономический фестиваль. В программе - живая музыка и выступления диджеев, игры, конкурсы и другие развлечения для взрослых и детей.

В субботу - праздник силы

Отдельная программа запланирована на субботу, 5 сентября. К HOPS Rīga присоединится Латвийский фестиваль силовых видов спорта.

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На Эспланаде пройдут соревнования сильнейших атлетов страны. В программе фестиваля также заявлен чемпионат Латвии по силовым видам спорта.

Таким образом, в течение одного дня на площадке объединятся сразу несколько форматов - музыка, гастрономия и спортивные соревнования.

HOPS Rīga станет первым из серии мероприятий осенне-зимнего сезона, которые в этом году проходят при финансовой поддержке Рижского самоуправления.

Фестиваль получил поддержку в рамках программы Рижского контактного пункта поддержки предпринимателей. Она предназначена для проведения публичных мероприятий в историческом центре столицы и на территории его охранной зоны.

У программы есть вполне практическая цель: привлечь больше людей в центр Риги именно в те месяцы, когда поток посетителей традиционно становится меньше, и таким образом поддержать расположенные здесь кафе, магазины и другие предприятия.

Особое внимание уделяется двум периодам - с января по апрель и с сентября по декабрь.

Первым таким событием нового сезона и станет HOPS Rīga.

HOPS Rīga пройдет на Эспланаде с 3 по 6 сентября. Вход на все четыре дня фестиваля бесплатный.