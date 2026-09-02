Тепло для Риги будут покупать на ежедневных аукционах по минимальной цене

В новом отопительном сезоне Rīgas siltums будет ежедневно закупать необходимую теплоэнергию на аукционах, выбирая самое дешевое доступное предложение. Компания рассчитывает таким образом сократить расходы на теплоснабжение и уменьшить финансовую нагрузку на потребителей, для которых предстоящая зима вновь может оказаться непростой из-за высоких цен и инфляции.

Решение связано с рекомендациями Госконтроля, направленными на снижение затрат потребителей. По словам руководителя отдела стратегических коммуникаций Rīgas siltums Иво Валдовскиса, задача компании - в каждый конкретный момент использовать в системе теплоснабжения Риги наиболее выгодную из доступных теплоэнергий.

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«главная цель такого изменения – обеспечить, чтобы в системе теплоснабжения Риги в первую очередь использовалась теплоэнергия, которая в конкретный момент является наиболее экономически выгодной из доступных, чтобы потребитель выиграл в расходах», - пояснил Валдовскис агентству LETA.

Отдельно изменится подход к цене теплоэнергии, произведенной из биотоплива. По инициативе Rīgas siltums совместно с Министерством климата и энергетики было разработано решение, которое должно отделить стоимость такой энергии от колебаний цен на природный газ.

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Необходимые поправки уже принял Сейм. Следующим шагом станет новая методика Комиссии по регулированию общественных услуг, которая вступит в силу 10 октября.

Согласно новым правилам, для рыночной зоны установят максимальную закупочную цену теплоэнергии. Независимые производители не смогут продавать Rīgas siltums тепло дороже установленного уровня. Цена будет состоять из постоянной и переменной частей, причем переменная будет меняться в зависимости от стоимости биотоплива.

Таким образом, компания получит возможность ежедневно выбирать наиболее выгодные предложения, а стоимость теплоэнергии из биотоплива больше не должна напрямую зависеть от колебаний цен на природный газ.