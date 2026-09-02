2 сентября 2026, 09:58 Валерия Леонова

Со 2 сентября меняется расписание поездов в Юрмалу и Царникаву: какие рейсы отменены

Со 2 сентября меняется расписание поездов в Юрмалу и Царникаву: какие рейсы отменены

С окончанием летнего сезона в Латвии меняется и расписание поездов, которыми многие рижане летом добирались к морю. С сегодняшнего дня, 2 сентября, поезда между Ригой и Дубулты, а также Ригой и Царникавой переходят на осенний график, сообщает пассажирский перевозчик Vivi.

Причина сезонных изменений проста: с началом учебного года отдыхающих на пляжах Рижского залива становится заметно меньше. По данным Vivi, пассажиропоток на этих направлениях осенью ежегодно сокращается примерно на треть.

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Поэтому часть дополнительных летних рейсов отменяется. Однако поезда в Юрмалу, Царникаву, Саулкрасты и дальше продолжат ходить регулярно.

Какие поезда отменены на Царникавском направлении

Из Риги в Царникаву с 2 сентября больше не отправляются шесть рейсов:

9:10, 10:10, 11:10, 12:10, 13:10 и 17:20.

В обратном направлении - из Царникавы в Ригу - отменены пять поездов:

11:15, 12:15, 13:15, 14:15 и 15:15.

Кроме того, поезд из Царникавы в 10:15 теперь будет курсировать только по рабочим дням.

При этом добраться до побережья по-прежнему можно будет достаточно часто. Осенью поезда до Царникавы будут ходить от одного до трех раз в час, до Саулкрасты - не реже одного раза в час.

До конечной станции Скулте регулярное сообщение сохранится в наиболее востребованные утренние и вечерние часы.

Что меняется на Юрмальском направлении

Больше изменений ждет пассажиров, которые привыкли ездить из Риги в Дубулты.

С 2 сентября отменены восемь рейсов из Риги:

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10:15, 10:50, 11:45, 12:50, 13:45, 14:50, 19:45 и 22:15.

Еще семь поездов теперь будут курсировать только по выходным:

11:15, 12:15, 13:20, 14:15, 16:45, 17:45 и 18:45.

Есть изменения и в обратном направлении.

Из Дубулты в Ригу отменены поезда:

11:11, 11:41, 12:41, 13:41, 14:39, 15:39, 20:41 и 23:41.

Только по выходным будут ходить поезда:

12:09, 13:09, 14:09, 15:09, 17:42, 18:42 и 19:44.

Каждые 15 минут - только в часы пик

Летом между Ригой и Дубулты поезда курсировали каждые 15 минут. С переходом на осенний график такой интервал сохранится в наиболее загруженные часы.

В остальное время поезда будут ходить два-три раза в час.

При этом для пассажиров, которые едут дальше по Юрмальской линии, есть важная хорошая новость: расписание поездов между Ригой и Тукумсом II не меняется. Они по-прежнему будут курсировать раз в час.

Vivi рекомендует пассажирам, особенно привыкшим к летнему расписанию, перед поездкой проверять актуальное время отправления своего поезда. Все изменения уже внесены в расписание на сайте перевозчика и в мобильном приложении Vivi Latvija.

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