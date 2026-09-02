2 сентября 2026, 17:10 Наталья Гудемчук/LETA

RNP изменил правила входа в личный кабинет клиентов: что нужно знать

RNP изменил правила входа в личный кабинет клиентов: что нужно знать
rnparvaldnieks.lv

С начала сентября при входе на клиентский портал RNP, помимо пароля, необходимо вводить шестизначный код, который отправляется пользователю в SMS. Нововведение связано с усилением защиты данных клиентов, сообщила руководитель отдела общественных связей и маркетинга RNP Инита Кабанова.

Двухфакторная аутентификация должна защитить информацию клиентов в случае, если их пароль попадет в чужие руки. В ближайшее время RNP также планирует добавить возможность безопасного входа с помощью Smart-ID.

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Если номер телефона клиента ранее не был подтвержден на портале, при первом использовании двухфакторной аутентификации его потребуется проверить. Пользователь сможет исправить ранее указанный ошибочный номер или добавить его, если раньше этого не сделал.

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При этом для мобильного приложения RNP никаких изменений нет - им можно пользоваться как прежде. В приложении доступны все функции клиентского портала.

Через портал и мобильное приложение клиенты могут оплачивать счета, передавать показания счетчиков, подавать заявки на необходимые дому работы, добавлять данные о квартиросъемщиках, а также получать информацию о финансах своего дома, выполненных и запланированных ремонтах и других вопросах его обслуживания.

RNP полностью принадлежит Рижской думе. В 2025 году оборот компании составил 82,94 млн евро, а прибыль - 3,1 млн евро.

RNP изменил правила входа в личный кабинет клиентов: что нужно знать

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