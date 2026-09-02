«Остается небольшой луч надежды»: что известно о поисках латвийцев в Непале

В Непале продолжаются поиски 33 жителей Латвии, которые после масштабного стихийного бедствия числятся пропавшими без вести. Власти Латвии признают, что ситуация остается крайне тяжелой, однако надежда найти людей живыми пока сохраняется.

Премьер-министр Андрис Кулбергс после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем заявил, что «остается небольшой луч надежды». По его словам, поисковые работы серьезно осложняет сезон дождей. Латвия уже предложила Непалу помощь, но конкретного запроса от местных властей пока не получила.

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Чтобы координировать действия на месте, в Непал прибыл представитель Консульского департамента МИД Латвии. Он поддерживает связь с местными властями и поможет решать практические вопросы, в том числе в случае обнаружения тел латвийских граждан и необходимости их доставки на родину. Почетный консул также продолжает контактировать с властями Непала.

Для родственников сейчас особенно важно получить достоверную информацию. МИД помогает им с практическими вопросами и объясняет, где и какую поддержку они могут получить. К настоящему моменту образцы ДНК сдал 31 ближайший кровный родственник пропавших - эти данные могут понадобиться для идентификации.

Президент Эдгар Ринкевич подчеркнул, что спасательные работы в Непале проходят в крайне сложных условиях и не могут быть организованы так же быстро и просто, как в Европе или Латвии. При этом латвийские учреждения стараются обеспечить родственникам максимальную моральную и информационную поддержку.

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На фоне трагедии власти отдельно предупреждают о мошенниках. Государственная полиция сообщила о случаях, когда неизвестные пытались выманить деньги у родственников пропавших латвийцев. Ринкевич выразил надежду, что виновных задержат и привлекут к ответственности по всей строгости закона.

Катастрофа произошла 26 августа в районе непальско-китайской границы. По предварительным выводам специалистов, ей предшествовал крупный обвал в высокогорной ледниковой зоне: обрушение вызвало поток ледяных обломков, а затем из ледникового озера хлынули вода и грязь, разрушившие территории в Непале и Китае.

По данным на утро 31 августа, стихийное бедствие унесло жизни как минимум 900 человек, еще около 4200 числились пропавшими без вести. В опасной зоне находилась и большая группа туристов из Латвии, организованная любителями йоги из Yantra. Еще несколько латвийцев путешествовали с группой местной компании Mighty Himalayan Trek.

При этом трое жителей Латвии, находившихся в регионе во время катастрофы, уже подтвердили, что не пострадали. Судьба 33 человек по-прежнему остается неизвестной.