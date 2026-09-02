Осень все ближе: в среду Латвию ждут дожди, грозы и не больше +21 градуса

Сентябрь с первых дней напоминает, что лето осталось позади. После сильных дождей во вторник и в среду, 2 сентября, погода в Латвии останется неустойчивой: на большей части страны временами будет идти дождь, а местами ожидаются сильные ливни и грозы, прогнозируют синоптики.

Впрочем, полностью прятаться за тучами солнце не собирается. В течение дня облака временами будут расходиться и появятся солнечные прояснения.

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Воздух прогреется до +18…+21 градуса.

Ветер будет дуть с запада - преимущественно слабый или умеренный. Однако непосредственно во время сильных ливней местами возможны порывы до 14 метров в секунду.

Погоду в Латвии определяет область низкого давления. Атмосферное давление составит 1009–1012 гектопаскалей на уровне моря.

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В столице среда также обещает быть переменчивой. Временами ожидается дождь, а во второй половине дня возможны грозовые ливни.

Западный ветер будет слабым или умеренным, максимальная температура воздуха составит около +20 градусов.

Таким образом, несмотря на календарную осень, настоящего холода пока нет. Однако погода постепенно приобретает все более осенний характер: солнечные промежутки сменяются дождевыми облаками, а дневная температура уже держится около +20 градусов.

По прогнозам синоптиков, в течение этой недели в Латвии будет постепенно становиться прохладнее.

Тем, кто собирается надолго выходить из дома в среду, зонт лучше все-таки взять с собой: даже если утром или днем выглянет солнце, дождевые и грозовые облака могут появляться в разных регионах страны.