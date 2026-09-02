Маленькие школы не останутся без поддержки: условия их финансирования смягчили

Небольшие школы Латвии получили дополнительное время для адаптации к новой системе финансирования. В 2026/2027 учебном году государство продолжит участвовать в оплате труда педагогов средних школ, даже если число учащихся 10–12-х классов не достигает установленного норматива, сообщает агентство LETA.

Минимальная граница для получения такого финансирования снижена с 30 до 15 старшеклассников. Об этом сообщает Министерство образования и науки (IZM) по итогам принятого 1 сентября решения правительства.

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Это одна из переходных мер при введении новой модели финансирования зарплат педагогов «Программа в школе» (Programma skolā), которая с 1 сентября 2026 года начинает действовать в полном объеме.

Что означает цифра 15

Речь не идет о новом нормативе, согласно которому для существования средней школы достаточно 15 учеников.

Количественные критерии для государственного финансирования школ остаются и зависят, в частности, от местонахождения учебного заведения.

Новое решение означает другое: если школа не соответствует установленному для нее количественному критерию, государство в нынешнем учебном году не прекращает финансирование зарплат ее педагогов автоматически.

Если в 10-12-х классах вместе учатся не менее 15 школьников, школа сможет получить государственное финансирование пропорционально фактическому числу учащихся по отношению к установленному для нее нормативу.

Первоначально такой переходный механизм предусматривался для школ, где насчитывается не менее 30 старшеклассников. Теперь нижнюю границу уменьшили вдвое.

В Министерстве образования объясняют решение необходимостью дать школам и самоуправлениям больше времени. В ряде муниципалитетов решения о дальнейшем устройстве школьной сети еще принимаются.

Особенно важным послабление может оказаться для небольших сельских школ и учебных заведений в приграничных районах.

Как теперь будут считать параллельные классы

Правительство уточнило и порядок расчета численности классов. Если в школе на одной ступени образования существует несколько параллельных классов, для определения финансирования будет учитываться среднее количество учеников в этих классах.

Кроме того, в течение переходного 2026/2027 учебного года предусмотренные правилами допустимые отклонения от количественных критериев будут применяться ко всем соответствующим группам школ.

Директорам разрешат свободнее распределять деньги

Еще одно заметное изменение касается использования уже выделенного школе финансирования.

До сих пор возможность перераспределять средства между отдельными категориями работников была ограничена двумя процентами. Это ограничение отменяется.

Руководство школы сможет в зависимости от реальной ситуации перераспределять средства государственной целевой дотации между оплатой труда учителей, вспомогательного персонала и заместителей директора.

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По замыслу правительства, школа сможет сама лучше определить, кого ей в конкретной ситуации не хватает - например, учителя, специалиста поддержки или другого педагогического работника.

Больше возможностей для поддержки детей

Изменения затронут и специальное образование.

При расчете учительских ставок в специальных классах теперь учитываются индивидуальные и групповые занятия поддержки.

Расширяется и круг детей, которым может быть предоставлен помощник педагога. Такая возможность предусматривается в том числе для учащихся с нарушениями зрения и речи.

Государство также берет на себя финансирование оплаты труда социальных педагогов из целевой дотации.

Изменятся зарплатные возможности руководителей школ

Поправки дают больше свободы и при определении зарплат руководства учебных заведений.

Максимальная возможность увеличить месячную ставку директора повышается до 80%. При этом зарплата заместителя директора может составлять до 90% фактической зарплаты руководителя школы.

Для директоров и заместителей директоров государственных гимназий, а также техникумов предусмотрена дополнительная 10-процентная надбавка.

Что будет с дистанционным обучением

Отдельно пересмотрен порядок финансирования дистанционных образовательных программ.

Для них уточнены количественные критерии и порядок государственного участия в оплате труда педагогов. При расчете финансирования решено отказаться от применения двойного понижающего коэффициента.

Одновременно правительство намерено более подробно оценить эффективность дистанционного образования. Министерству образования и науки поручено обратиться в Госконтроль с просьбой провести ревизию этой формы обучения.

На новую систему выделены дополнительные миллионы

«Программа в школе» меняет сам подход к государственному финансированию педагогических зарплат. По замыслу Министерства образования, финансирование должно стать более стабильным и предсказуемым и в меньшей степени зависеть только от количества учеников.

На внедрение новой модели в 2026 году предусмотрено дополнительно 45 млн евро. В 2027 году дополнительное финансирование должно превысить 90,5 млн евро, а в 2028 году составить более 86,5 млн евро.

Однако переход на новую систему одновременно заставляет самоуправления оценивать жизнеспособность школьной сети и соответствие учебных заведений установленным государством критериям.