2 сентября 2026, 13:58

Лоси вышли на тропу гона: водителей Латвии просят быть особенно внимательными

Лоси вышли на тропу гона: водителей Латвии просят быть особенно внимательными

С началом брачного периода у лосей в Латвии повышается риск столкновений животных с автомобилями. Гон начался в конце августа, а наибольшей интенсивности достигнет в сентябре, поэтому водителям рекомендуют особенно внимательно следить за дорогой и не превышать скорость.

Особенно осторожными стоит быть в темное время суток и на участках, проходящих через леса и холмистую местность. В этот период лоси активно ищут пару, становятся менее осторожными и могут неожиданно выбежать на проезжую часть.

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Гон продлится до первых чисел октября. Столкновение с лосем может иметь серьезные последствия: взрослое животное достигает около трех метров в длину, до 2,5 метра в холке и может весить до 500 килограммов.

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Если лось оказался на дороге, водителям не советуют пытаться выйти из машины и приблизиться к животному. Во время гона оно может потерять естественный страх перед человеком, не реагировать на свет фар и звуковые сигналы и даже проявить агрессию.

Лучше всего сохранить дистанцию, не делать резких движений и не провоцировать лося. Нужно дать ему возможность самостоятельно уйти с дороги.

Если столкновения избежать не удалось, покидать место происшествия нельзя. В таком случае необходимо вызвать сотрудников полиции.

Лоси вышли на тропу гона: водителей Латвии просят быть особенно внимательными

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