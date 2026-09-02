Латвия планирует выделить 100 000 евро на помощь пострадавшим в Непале

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Латвия планирует выделить 100 000 евро на помощь жителям Непала, пострадавшим от разрушительных наводнений. Средства предлагается перечислить в специально созданный фонд премьер-министра Непала для ликвидации последствий стихийных бедствий, говорится в подготовленных МИД документах, сообщает агентство LETA.

Деньги планируется выделить из средств, предназначенных для непредвиденных расходов. Окончательное решение о выделении финансирования должен принять Кабинет министров.

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Как отмечает МИД, Непал обратился к международному сообществу за помощью. О финансовой и гуманитарной поддержке уже объявили Европейский союз, Великобритания, США, Чехия, Южная Корея, Китай, Индия и Объединенные Арабские Эмираты.

МИД также напоминает, что в списке пропавших без вести, подготовленном Департаментом туризма Непала, находятся 33 гражданина Латвии. Об их исчезновении родственники сообщили в Консульский департамент МИД. Непальские спасатели совместно с консульскими представительствами стран ЕС продолжают поиски пропавших и их идентификацию.

Почетный консул Латвии в Непале сообщил, что последний телефонный разговор с гидом латвийской туристической группы состоялся в 8:38 непосредственно в пункте пограничного контроля. По словам Медне, это могло происходить уже на китайской стороне, то есть группа, вероятно, еще не пересекла границу с Непалом.

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В среду в Непал также прибыл представитель Консульского департамента Латвии. Он уже встретился с представителями Министерства иностранных дел Непала.

Ранее сообщалось, что Латвия также планирует отправить в Непал мобильные холодильные установки для хранения останков погибших. Об этом LETA сообщила советник министра внутренних дел Яниса Домбравы Мария Луиза Ратниеце.

Запрос на такие установки был активирован в рамках Механизма гражданской защиты Европейского союза. Их минимальная вместимость должна составлять пять погибших. Кроме того, Непалу планируется передать наборы и материалы для проведения ДНК-тестов.

Если поступят новые запросы о помощи, Министерство внутренних дел оценит, располагает ли Латвия необходимыми ресурсами, сказала Ратниеце.