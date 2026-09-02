2 сентября 2026, 16:28

Где в Латвии платят больше всего и в каком секторе зарплаты самые низкие

Где в Латвии платят больше всего и в каком секторе зарплаты самые низкие

Во втором квартале 2026 года средняя зарплата в Латвии при полной занятости достигла 1886 евро до уплаты налогов. За год она выросла на 78 евро, или 4,3%, а после налогов жители в среднем получали 1401 евро. При этом разрыв между регионами остается заметным: в Рижском регионе средняя зарплата составила 2068 евро, а в Латгалии - всего 1365 евро.

По сравнению с первым кварталом года средняя брутто-зарплата увеличилась на 2,3%. Почасовая оплата выросла еще заметнее - на 10,2%, до 13,18 евро. В годовом выражении оплата одного отработанного часа прибавила 3,9%.

Читайте нас также

На руки во втором квартале в среднем оставалось 74,3% начисленной зарплаты - 1401 евро. За год нетто-зарплата выросла на 4,4%. С учетом инфляции реальный рост составил 1,1%, то есть покупательная способность зарплат увеличилась значительно скромнее их номинального прироста.

Медианная зарплата, которая лучше отражает доход типичного работника, во втором квартале достигла 1527 евро до налогов. Годом ранее она составляла 1464 евро. После уплаты налогов медианная зарплата выросла на 5,1% и достигла 1168 евро.

Быстрее всего зарплаты росли в частном секторе - на 5,4% за год. В общественном секторе прирост составил 2,1%, однако средняя зарплата там по-прежнему выше: 1926 евро против 1876 евро в частном секторе.

Читайте Mixer
Где в Латвии платят больше всего и в каком секторе зарплаты самые низкие

Исторические фотографии, заставляющие остановиться и рассмотреть детали:…
Где в Латвии платят больше всего и в каком секторе зарплаты самые низкие

Корень, квадрат и половина: справитесь в уме за 30 секунд?
Где в Латвии платят больше всего и в каком секторе зарплаты самые низкие

Какой плед вы бы унесли домой? Ответ расскажет, от чего ваша психика хочет…
Где в Латвии платят больше всего и в каком секторе зарплаты самые низкие

airBaltic почти на 20% сократит число маршрутов из Риги летом 2027 года

В целом фонд начисленной заработной платы за год увеличился на 232 млн евро, или 5,9%. Одновременно число наемных работников в пересчете на полную занятость выросло на 10,5 тыс., или 1,4%.

Наибольший рост зарплат зафиксирован в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 14,4%. В операциях с недвижимостью зарплаты увеличились на 11,5%, в административных и вспомогательных услугах - на 9,6%, а в оптовой и розничной торговле - на 8,1%.

Самые высокие доходы традиционно сосредоточены в информационной и финансовой сферах. В телекоммуникациях, компьютерном программировании, консультировании и других информационных услугах средняя зарплата составила 3257 евро до налогов. В финансовой и страховой сфере - 3214 евро, в энергетике и теплоснабжении - 2526 евро, в профессиональных, научных и технических услугах - 2430 евро.

На другом конце шкалы оказался гостиничный и ресторанный сектор: здесь средняя зарплата составила 1256 евро до налогов.

Еще сильнее различия видны по регионам. В Рижском регионе средняя зарплата достигла 2068 евро до налогов, тогда как в Латгалии - 1365 евро. Таким образом, средний заработок в столичном регионе оказался примерно на 34% выше, чем в Латгалии.

Где в Латвии платят больше всего и в каком секторе зарплаты самые низкие

Исторические фотографии, заставляющие остановиться и рассмотреть детали:…
Где в Латвии платят больше всего и в каком секторе зарплаты самые низкие

Корень, квадрат и половина: справитесь в уме за 30 секунд?

В мире

Сингапур ввёл выплаты до $55 тысяч за детей на фоне рекордного падения рождаемости
2 сентября, 15:58
Эстонский парламент избрал Юлле Мадисе новым главой государства
2 сентября, 15:29
«Остается небольшой луч надежды»: что известно о поисках латвийцев в Непале
Сингапур ввёл выплаты до $55 тысяч за детей на фоне рекордного падения рождаемости
2 сентября, 13:28 13:28
США нанесли удары по Ирану и поразили около 100 военных целей
Сингапур ввёл выплаты до $55 тысяч за детей на фоне рекордного падения рождаемости
2 сентября, 11:59 11:59
Сицилию соединят с материком мостом длиной более 3,6 километра
Сингапур ввёл выплаты до $55 тысяч за детей на фоне рекордного падения рождаемости
2 сентября, 11:29 11:29
Спустя несколько часов после присяги король Норвегии Хокон отвез свою супругу Метте-Марит в больницу
Сингапур ввёл выплаты до $55 тысяч за детей на фоне рекордного падения рождаемости
2 сентября, 10:57 10:57
Наводнение в Непале унесло сейфы с деньгами и золотом как минимум из 20 банков
Сингапур ввёл выплаты до $55 тысяч за детей на фоне рекордного падения рождаемости
2 сентября, 08:59 08:59
За три года 85 падений с трапа у пассажиров Rynair: причины исследовало агентство ANSV
Сингапур ввёл выплаты до $55 тысяч за детей на фоне рекордного падения рождаемости
2 сентября, 08:29 08:29
Кир Стармер уходит из британского парламента: чем теперь займется бывший премьер
Сингапур ввёл выплаты до $55 тысяч за детей на фоне рекордного падения рождаемости
1 сентября, 21:00 21:00
Пес в Непале отказывается покидать место, где до наводнения был его дом
Сингапур ввёл выплаты до $55 тысяч за детей на фоне рекордного падения рождаемости
1 сентября, 19:30 19:30
Повторила путь матери: дочь Брижит Макрон влюбилась в юношу, который годится ей в сыновья
Сингапур ввёл выплаты до $55 тысяч за детей на фоне рекордного падения рождаемости
1 сентября, 19:02 19:02
Сингапур ввёл выплаты до $55 тысяч за детей на фоне рекордного падения рождаемости

Латвия

Первый учебный день в Риге прошёл спокойно: полиция задержала куривших подростков и разогнала компанию в Зиедоньдарзсе
2 сентября, 16:28
Где в Латвии платят больше всего и в каком секторе зарплаты самые низкие
2 сентября, 15:29
«Остается небольшой луч надежды»: что известно о поисках латвийцев в Непале
Первый учебный день в Риге прошёл спокойно: полиция задержала куривших подростков и разогнала компанию в Зиедоньдарзсе
2 сентября, 14:59 14:59
Буря оставила двух пенсионеров в ловушке у собственного дома
Первый учебный день в Риге прошёл спокойно: полиция задержала куривших подростков и разогнала компанию в Зиедоньдарзсе
2 сентября, 14:28 14:28
airBaltic почти на 20% сократит число маршрутов из Риги летом 2027 года
Первый учебный день в Риге прошёл спокойно: полиция задержала куривших подростков и разогнала компанию в Зиедоньдарзсе
2 сентября, 13:58 13:58
Лоси вышли на тропу гона: водителей Латвии просят быть особенно внимательными
Первый учебный день в Риге прошёл спокойно: полиция задержала куривших подростков и разогнала компанию в Зиедоньдарзсе
2 сентября, 12:29 12:29
Тепло для Риги будут покупать на ежедневных аукционах по минимальной цене
Первый учебный день в Риге прошёл спокойно: полиция задержала куривших подростков и разогнала компанию в Зиедоньдарзсе
2 сентября, 10:28 10:28
Маленькие школы не останутся без поддержки: условия их финансирования смягчили
Первый учебный день в Риге прошёл спокойно: полиция задержала куривших подростков и разогнала компанию в Зиедоньдарзсе
2 сентября, 09:58 09:58
Со 2 сентября меняется расписание поездов в Юрмалу и Царникаву: какие рейсы отменены
Первый учебный день в Риге прошёл спокойно: полиция задержала куривших подростков и разогнала компанию в Зиедоньдарзсе
2 сентября, 09:27 09:27
Осень все ближе: в среду Латвию ждут дожди, грозы и не больше +21 градуса
Первый учебный день в Риге прошёл спокойно: полиция задержала куривших подростков и разогнала компанию в Зиедоньдарзсе
2 сентября, 07:58 07:58
Уже завтра: на Эспланаде начнется 4-дневный бесплатный фестиваль HOPS Rīga
Первый учебный день в Риге прошёл спокойно: полиция задержала куривших подростков и разогнала компанию в Зиедоньдарзсе
1 сентября, 20:31 20:31
Первый учебный день в Риге прошёл спокойно: полиция задержала куривших подростков и разогнала компанию в Зиедоньдарзсе

ЧП

Стрельба на рейв-вечеринке в Швейцарии: один человек погиб, пятеро ранены
1 сентября, 20:06
Мошенники требуют деньги у родственников пропавших в Непале латвийцев - полиция предупреждает
Стрельба на рейв-вечеринке в Швейцарии: один человек погиб, пятеро ранены
1 сентября, 09:28
Сегодня в Непал отправляется сотрудник Консульского департамента МИД
Стрельба на рейв-вечеринке в Швейцарии: один человек погиб, пятеро ранены
31 августа, 15:27
18 человек все еще ищут после крушения парома у Кипра: среди пропавших - дети
31 августа, 14:59
Поезд Лиепая-Рига столкнулся с автомобилем: пострадали две женщины
31 августа, 12:35
Число погибших при катастрофе в Непале превысило 900
30 августа, 20:11
У берегов Северного Кипра затонул паром: погибли не менее восьми человек, экипаж задержан
30 августа, 15:16
«Еще есть надежда найти их живыми»: Кулбергс рассказал о поисках пропавших в Непале латвийцев
30 августа, 10:59
Стрельба на рейв-вечеринке в Швейцарии: один человек погиб, пятеро ранены

Бизнес

Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
24 августа, 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
24 августа, 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
20 августа, 13:30 13:30
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
18 августа, 07:58 07:58
После 12 лет работы Četras Zoles объявила о закрытии всех магазинов
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
17 августа, 08:57 08:57
Рижский автовокзал перешел под контроль частного инвестора: что изменится для пассажиров
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
12 августа, 18:27 18:27
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
12 августа, 17:57 17:57
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
29 июля, 10:27 10:27
Apple снова стала самой дорогой компанией мира, обойдя Nvidia после роста акций
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
28 июля, 10:57 10:57
Продажи падают, расходы растут - Porsche объявила о новом сокращении тысяч рабочих мест
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
27 июля, 18:05 18:05
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
27 июля, 14:27 14:27
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном

Культура

Том Круз снова садится за руль: у «Дней грома» будет продолжение с Энн Хэтэуэй
2 сентября, 12:59
Синий грех Скровени: как Джотто излечил средневековую душу
Том Круз снова садится за руль: у «Дней грома» будет продолжение с Энн Хэтэуэй
2 сентября, 07:58
Уже завтра: на Эспланаде начнется 4-дневный бесплатный фестиваль HOPS Rīga
Том Круз снова садится за руль: у «Дней грома» будет продолжение с Энн Хэтэуэй
ВИДЕО
1 сентября, 17:05
Мел Гибсон извинился за неудачную шутку с переводчиком жестового языка
1 сентября, 11:57
Другая сторона Джонни Деппа: в Германии открылась выставка картин актера
31 августа, 21:05
Миллиард за Человека-паука: Том Холланд вошел в топ-3 самых кассовых актеров в истории
31 августа, 16:28
Николь Кидман и Сандра Буллок снова стали сестрами-ведьмами спустя почти 30 лет
ВИДЕО
31 августа, 16:08
Майкломания: в 68-й день рождения кумира сотни поклонников станцевали Thriller
30 августа, 18:58
Том Круз снова садится за руль: у «Дней грома» будет продолжение с Энн Хэтэуэй

Mixer

54 ÷ ⅔ − (√361 + 2³) = ?: один корень, одна дробь и неожиданный ответ, который вам нужно найти за 30 секунд
2 сентября, 16:18
Как тратить меньше на продукты и не превращать семейное меню в унылую экономию
54 ÷ ⅔ − (√361 + 2³) = ?: один корень, одна дробь и неожиданный ответ, который вам нужно найти за 30 секунд
2 сентября, 15:38
Исторические фотографии, заставляющие остановиться и рассмотреть детали: 17 кадров из другой эпохи
54 ÷ ⅔ − (√361 + 2³) = ?: один корень, одна дробь и неожиданный ответ, который вам нужно найти за 30 секунд
2 сентября, 15:15
Корень, квадрат и половина: справитесь в уме за 30 секунд?
2 сентября, 14:58
Какой плед вы бы унесли домой? Ответ расскажет, от чего ваша психика хочет спрятаться
2 сентября, 14:19
Картошка-гармошка исчезает со стола первой: внутри - расплавленный сыр и сливочное масло
2 сентября, 13:38
Спорт, медитация или путешествия: чем стоит заняться каждому знаку знаку, чтобы стать увереннее
2 сентября, 12:58
Гороскоп на 3 сентября по картам Таро: Льву - сохранить спокойствие там, где хочется спорить, Близнецам - использовать шанс без лишней суеты
2 сентября, 12:54
54 ÷ ⅔ − (√361 + 2³) = ?: один корень, одна дробь и неожиданный ответ, который вам нужно найти за 30 секунд

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма
21 августа, 19:28
«Зеленая лампа» подвела итоги первого полугодия 2026 года
«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма
24 июня, 12:58
«Зеленая лампа»: на операцию 8-летнему Оливеру полностью собрана нужная сумма
«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма
21 июня, 12:19
«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы
19 июня, 16:58
«Зеленая лампа»: на оплату операции Оливеру собрана четверть нужной суммы
18 июня, 09:28
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру необходима пересадка стволовых клеток
17 июня, 12:29
«Зеленая лампа»: мама 6-х детей просит помощи для лечения младшего сына
16 июня, 08:29
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру из Саулкрасты нужна операция по пересадке стволовых клеток
12 июня, 09:57
«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма

Спорт

Мяч, которым Марадона забил легендарный гол «Рука Бога»,  продан на аукционе за 3,3 млн долларов
1 сентября, 18:02
СМИ: ФИФА потратила более 3 млн долларов для улучшения имиджа Инфантино
Мяч, которым Марадона забил легендарный гол «Рука Бога»,  продан на аукционе за 3,3 млн долларов
1 сентября, 10:59
«Спасибо тебе, Боже, что сделал меня аргентинцем»: Лионель Месси навсегда ушел из сборной
Мяч, которым Марадона забил легендарный гол «Рука Бога»,  продан на аукционе за 3,3 млн долларов
1 сентября, 09:58
Джокович со слезами покинул US Open и впервые за восемь лет выпадет из топ-10 ATP
31 августа, 19:35
Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
30 августа, 16:18
«Это не прощание»: Роджера Федерера ввели в Международный зал теннисной славы
ВИДЕО
30 августа, 13:39
Начеканил мяч 3085 раз: юного футболиста «Аякса» пришлось остановить
24 августа, 19:58
Король Нидерландов впервые вышел на подиум «Формулы-1»
24 августа, 18:02
Мяч, которым Марадона забил легендарный гол «Рука Бога»,  продан на аукционе за 3,3 млн долларов
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас