Где в Латвии платят больше всего и в каком секторе зарплаты самые низкие

Во втором квартале 2026 года средняя зарплата в Латвии при полной занятости достигла 1886 евро до уплаты налогов. За год она выросла на 78 евро, или 4,3%, а после налогов жители в среднем получали 1401 евро. При этом разрыв между регионами остается заметным: в Рижском регионе средняя зарплата составила 2068 евро, а в Латгалии - всего 1365 евро.

По сравнению с первым кварталом года средняя брутто-зарплата увеличилась на 2,3%. Почасовая оплата выросла еще заметнее - на 10,2%, до 13,18 евро. В годовом выражении оплата одного отработанного часа прибавила 3,9%.

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На руки во втором квартале в среднем оставалось 74,3% начисленной зарплаты - 1401 евро. За год нетто-зарплата выросла на 4,4%. С учетом инфляции реальный рост составил 1,1%, то есть покупательная способность зарплат увеличилась значительно скромнее их номинального прироста.

Медианная зарплата, которая лучше отражает доход типичного работника, во втором квартале достигла 1527 евро до налогов. Годом ранее она составляла 1464 евро. После уплаты налогов медианная зарплата выросла на 5,1% и достигла 1168 евро.

Быстрее всего зарплаты росли в частном секторе - на 5,4% за год. В общественном секторе прирост составил 2,1%, однако средняя зарплата там по-прежнему выше: 1926 евро против 1876 евро в частном секторе.

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В целом фонд начисленной заработной платы за год увеличился на 232 млн евро, или 5,9%. Одновременно число наемных работников в пересчете на полную занятость выросло на 10,5 тыс., или 1,4%.

Наибольший рост зарплат зафиксирован в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 14,4%. В операциях с недвижимостью зарплаты увеличились на 11,5%, в административных и вспомогательных услугах - на 9,6%, а в оптовой и розничной торговле - на 8,1%.

Самые высокие доходы традиционно сосредоточены в информационной и финансовой сферах. В телекоммуникациях, компьютерном программировании, консультировании и других информационных услугах средняя зарплата составила 3257 евро до налогов. В финансовой и страховой сфере - 3214 евро, в энергетике и теплоснабжении - 2526 евро, в профессиональных, научных и технических услугах - 2430 евро.

На другом конце шкалы оказался гостиничный и ресторанный сектор: здесь средняя зарплата составила 1256 евро до налогов.

Еще сильнее различия видны по регионам. В Рижском регионе средняя зарплата достигла 2068 евро до налогов, тогда как в Латгалии - 1365 евро. Таким образом, средний заработок в столичном регионе оказался примерно на 34% выше, чем в Латгалии.