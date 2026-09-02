2 сентября 2026, 14:59

Буря оставила двух пенсионеров в ловушке у собственного дома

Буря оставила двух пенсионеров в ловушке у собственного дома

Буря, обрушившаяся на Латвию более недели назад, оставила двух пожилых людей фактически запертыми в собственном доме. Перед воротами упал осветительный столб, перекрыв въезд, а оборванные провода оказались на металлическом заборе. Несмотря на неоднократные обращения семьи, специалисты «Sadales tīkls» не сразу признали ситуацию приоритетной.

Дочь пенсионеров Лейла, живущая в Англии, приехала к родителям и несколько раз сообщила о повреждении в «Sadales tīkls». Однако оперативного решения не последовало. Женщина говорит, что особенно переживала из-за свисающих проводов и неприятного запаха.

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«В Англии такое устранили бы сразу», - жалуется Лайла.

Родители Лейлы - люди преклонного возраста: её дяде больше 80 лет, а матери 87. Из-за упавшего столба они не могли нормально пользоваться въездом в дом и опасались оставаться рядом с повреждёнными проводами.

«Моему дяде за 80, маме 87 лет, мы оказались в заложниках в этом доме», - говорит Лейла.

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Оголённые провода некоторое время оставались на металлическом заборе. Их позже заизолировали, однако замена самого столба заняла ещё больше времени. Работы активизировались только после того, как историей заинтересовалась программа Bez Tabu телеканала TV3.

В «Sadales tīkls» сообщили, что после сильного шторма специалисты продолжают устранять повреждения инфраструктуры и обследовать линии электропередачи. В компании также пояснили, что ликвидация последствий непогоды ещё не завершена.

В итоге проблема у дома родителей Лейлы была решена. Новый осветительный столб установили, а остальные неполадки устранили.

«Вчера приехали, устранили все неполадки и установили новый осветительный столб. Ещё раз - огромное спасибо вам!», - радуется Лайла.

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