airBaltic почти на 20% сократит число маршрутов из Риги летом 2027 года

Летом 2027 года airBaltic сократит маршрутную сеть из Риги почти на 20%. Вместо почти 70 прямых направлений, доступных пассажирам этим летом, авиакомпания оставит 55. При этом на наиболее востребованных маршрутах рейсов станет больше.

В начале летнего сезона в расписании будет 57 направлений, однако два из них - Мадейра и Шарм-эш-Шейх - предусмотрены только на апрель. После этого число маршрутов сократится до 55.

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Под сокращение попадет сразу несколько направлений. Летом airBaltic не будет летать из Риги в Абердин, Анталью, Батуми, Берген, Дублин, Ереван, Фару, Гётеборг, Ольбию и Валенсию, а также на Мальту. Рейсы в Дубай планируется выполнять только зимой.

Одновременно авиакомпания решила увеличить частоту полетов там, где спрос остается наиболее высоким. В лондонский аэропорт Гатвик самолеты будут отправляться до 14 раз в неделю, в Париж и Вену - до 12. До семи рейсов в неделю запланировано в Барселону, Рим, Гамбург и Дюссельдорф.

Увеличится и частота полетов по ряду других европейских маршрутов. До шести рейсов в неделю будет выполняться в Милан, до четырех - в Афины и Ниццу, до трех - в Аликанте и Сплит.

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В airBaltic объясняют изменения новым бизнес-планом. Компания намерена сделать маршрутную сеть более компактной и сосредоточиться на направлениях с высоким спросом и лучшим потенциалом доходов. Кроме того, авиакомпания рассчитывает улучшить расписание стыковочных рейсов через Ригу.

При этом значение латвийской столицы для airBaltic не изменится. Рига останется главным хабом и крупнейшей базой маршрутной сети перевозчика.

Если учитывать не только летнее, но и зимнее расписание, в течение 2027 года airBaltic планирует выполнять из Риги рейсы почти по 70 направлениям.

Перестройка маршрутной сети проходит на фоне реализации нового бизнес-плана авиакомпании. Он предусматривает привлечение временного финансирования до 225 млн евро и сокращение парка Airbus A220-300 с 54 до 36 самолетов к концу 2026 года. В дальнейшем airBaltic рассчитывает постепенно увеличить флот примерно до 40 самолетов к 2031 году.