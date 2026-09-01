Возврат 25,8 млн евро: Латвия отдает Брюсселю аванс из-за удорожания строительства моста под Саласпилсом

Во вторник правительство приняло к сведению информационный доклад Министерства транспорта, который предусматривает возврат Европейской комиссии (ЕК) авансового платежа в размере 25,776 млн евро за комбинированный мост через Даугаву.

ЕК расторгнет договор о финансировании из Фонда военной мобильности (CEF) на сумму 51,5 млн евро, предназначенный для строительства комбинированного моста с восемью опорами через Даугаву в районе Саласпилса. В связи с этим полученный аванс в 25,776 млн евро должен быть возвращен, а государственное софинансирование больше не требуется.

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Министр транспорта Рихард Козловскис указал, что возврат денег - решение техническое, вызванное несовершенством спроектированного моста. В то же время министерство ищет оптимальную альтернативу.

Государственный секретарь Министерства транспорта Андулис Желковс подчеркивает, что при реализации проекта «Rail Baltica» Латвия в настоящее время сосредоточена на решениях, позволяющих построить основной маршрут с оптимальными ресурсными затратами и обеспечить его полноценную эксплуатацию:

«Это относится и к комбинированному мосту через Даугаву, который является неотъемлемой частью основного маршрута. Поэтому в настоящее время мы ищем наиболее оптимальное техническое решение, которое будет реализовано в рамках возможных финансовых ресурсов совместно с Latvijas valsts ceļi«.

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Главная причина остановки работы - резкий рост затрат: по расчетам строителей, первоначальный проект двухуровневого моста обошелся бы почти в 744 млн евро. Минтранс предлагает замену единого сооружения двумя отдельными параллельными мостами, что позволит снизить расходы примерно на 30%. Итоговую стоимость моста с учетом инфляции планируют уложить в 280 млн евро (против 199 млн в ценах 2020 года).

Бывший министр транспорта Атис Швинка пояснил, что условия прежнего договора были жестко привязаны к проекту стоимостью 800 млн евро, и существовал риск потратить доступное финансирование лишь на опоры в воде. В ЕК отметили, что расторжение договора выгодно обеим сторонам: Брюссель перераспределит средства в рамках нового конкурса ReFlow call, а Латвия сможет подать заявку повторно.

В связи с пересмотром проекта Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL) поручено оценить необходимость проведения нового тендера. Железнодорожную часть подготовят для подачи в следующие конкурсы CEF, а для автодорожной части Минтранс изучит автономные модели финансирования, включая публично-частное партнерство.

Ранее передача LTV de facto сообщала, что двухуровневый мост в его изначальном виде оказался неподъемным для бюджета. Вариант отмены автодорожной части отвергли в LVC из-за нехватки места для отдельной трассы, подчеркнув, что дорожников изначально не привлекали к проектированию двухъярусной конструкции.

Справка: Затраты на первую очередь Rail Baltica в Балтии оцениваются в 14,3 млрд евро (из них 5,5–6 млрд евро - в Латвии), а общая стоимость магистрали протяженностью 870 км достигнет 23,8 млрд евро против 5,8 млрд, прогнозировавшихся в 2017 году.