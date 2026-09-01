Государство рассматривает возможности оказания практической помощи семьям пропавших без вести в Непале и Китае.

На координационном совещании государственных и муниципальных учреждений были рассмотрены ситуации, с которыми могут столкнуться семьи людей, пропавших без вести в результате наводнений в Непале и Китае, а также возможные способы оказания им различной практической помощи, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел Латвии (МИД).

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Накануне государственный секретарь МИД Анджей Вилюмсонс организовал совещание представителей государственных и муниципальных учреждений, чтобы определить круг вопросов, в решении которых может потребоваться участие и помощь государственных и муниципальных структур родственникам пропавших без вести в Непале и Китае.

На совещании были определены потенциальные проблемы, требующие решения в сферах социальной помощи, образования, здравоохранения, предпринимательской деятельности и других областях.

Представители ответственных государственных и муниципальных учреждений в ближайшее время намерены подготовить полезную практическую информацию, которую Министерство иностранных дел затем передаст родственникам пропавших без вести.

Сегодня в Непал отправляется сотрудник Консульского департамента МИД, который будет координировать работу на месте

Тем временем в Латвии образцы ДНК сдали 30 ближайших кровных родственников пропавших без вести, чтобы при необходимости была возможность провести опознание.

Ранее в министерстве сообщали, что после произошедшей трагедии посольство Латвии в Пекине поддерживает прямой контакт с китайскими властями. Посольство Латвии связывается как с властями Тибета на месте, так и с Консульским департаментом МИД и другими учреждениями, которые могут оказать помощь.

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В МИД поясняют, что посольство Латвии передало имеющуюся у него информацию и также получило сведения от китайской стороны. Общение происходит преимущественно по телефону, и китайская сторона предоставляет ответы. Кроме того, было направлено несколько дипломатических нот и получена ответная нота.

Посольство Латвии в Пекине получило от Консульского департамента Министерства иностранных дел Китая информацию со списком 33 латвийских подданных, которые пересекли, планировали пересечь или покинули пограничный пункт Гиронг. Однако в настоящее время китайским властям неизвестно местонахождение людей, включенных в этот список.

Как сообщалось ранее, 26 августа обрушение ледника вызвало поток ледовых обломков, в результате чего из ледникового озера хлынули вода и грязь, причинив масштабные разрушения в Непале и Китае.

По последним данным на 1 сентября, число погибших в результате катастрофических наводнений в Непале и Китае превысило 1000 человек, сообщает AP. Более 4200 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести

Поисково-спасательные работы продолжаются круглосуточно.

Недалеко от эпицентра стихийного бедствия находилась и большая группа туристов из Латвии, организованная любителями йоги из Yantra. Еще несколько туристов из Латвии находились в зоне бедствия в составе группы местной компании Mighty Himalayan Trek.

По данным Министерства иностранных дел Латвии, три жителя Латвии не пострадали в результате вызванного наводнением грязевого оползня в Непале, однако 33 человека в настоящее время считаются пропавшими без вести.