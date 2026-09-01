С Днем знаний! Сегодня в школы Латвии пошли 224 000 школьников

Сегодня в образовательных учреждениях Латвии начинается новый 2026/2027 учебный год. Поздравляем с Днем знаний детей, родителей и педагогов!
Согласно предварительным данным Министерства образования и науки, в этом году в общеобразовательных школах будут учиться почти 224 000 школьников, в том числе 19 000 первоклассников и 2500 детей из Украины.
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1 сентября свои двери откроют 455 муниципальных общеобразовательных учреждений: 23 начальные школы, 234 основные школы, 168 средних школ, 30 государственных гимназий.
Кроме того, новый учебный год начинается в 37 специальных учебных заведениях. Также в новом учебном году будут работать 72 частные школы.
В сфере профессионального образования число учащихся составит около 28 000, из них примерно 10 000 в этом году начнут учебу на первых курсах 53 профессиональных учебных заведений.
Новый учебный год принесет школьникам и важные изменения. С 1 сентября ограничение на использование мобильных телефонов распространяется на всю основную школу - с 1-го по 9-й класс. Использовать телефон во время занятий можно будет только в том случае, если это разрешит педагог для учебных целей.
1 сентября каждый первоклассник Латвии получит в подарок «Паспорт прав и обязанностей ребенка».
Специально изданный документ призван помочь детям разобраться, на что они имеют право, какие обязанности у них есть и куда обращаться, если они оказались в сложной или небезопасной ситуации.
Родителям, опекунам и приемным родителям одновременно выдадут специальные методические рекомендации.
Материалы разработаны Центром защиты детей в рамках проекта Европейского социального фонда Plus.
Безопасность на дорогах
С началом нового учебного года Государственная полиция усилит надзор за общественным порядком и безопасностью дорожного движения вблизи учебных заведений, сообщили в полиции.
Особое внимание будет уделяться соблюдению разрешенной скорости движения и ее ограничений, использованию ремней безопасности и детских автокресел, а также безопасности и соблюдению установленных требований пешеходами, водителями велосипедов и электросамокатов.
Усиленный контроль вблизи учебных заведений будет проводиться до 1 октября.