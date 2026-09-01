С Днем знаний! Сегодня в школы Латвии пошли 224 000 школьников

Сегодня в образовательных учреждениях Латвии начинается новый 2026/2027 учебный год. Поздравляем с Днем знаний детей, родителей и педагогов!

Согласно предварительным данным Министерства образования и науки, в этом году в общеобразовательных школах будут учиться почти 224 000 школьников, в том числе 19 000 первоклассников и 2500 детей из Украины.

Читайте нас также Google News Facebook

Учить школьников будут 26 000 педагогов

1 сентября свои двери откроют 455 муниципальных общеобразовательных учреждений: 23 начальные школы, 234 основные школы, 168 средних школ, 30 государственных гимназий.

Кроме того, новый учебный год начинается в 37 специальных учебных заведениях. Также в новом учебном году будут работать 72 частные школы.

В сфере профессионального образования число учащихся составит около 28 000, из них примерно 10 000 в этом году начнут учебу на первых курсах 53 профессиональных учебных заведений.

Новый учебный год принесет школьникам и важные изменения. С 1 сентября ограничение на использование мобильных телефонов распространяется на всю основную школу - с 1-го по 9-й класс. Использовать телефон во время занятий можно будет только в том случае, если это разрешит педагог для учебных целей.

Читайте

1 сентября каждый первоклассник Латвии получит в подарок «Паспорт прав и обязанностей ребенка».

Специально изданный документ призван помочь детям разобраться, на что они имеют право, какие обязанности у них есть и куда обращаться, если они оказались в сложной или небезопасной ситуации.

Читайте также Подарок к 1 сентября: первоклассники могут шесть дней бесплатно ходить в Рижский зоопарк

С помощью иллюстраций и знакомых детям жизненных ситуаций в Паспорте объясняется взаимосвязь прав и обязанностей. Речь идет о том, с чем ребенок сталкивается дома, в школе и интернете: отношениях с окружающими, безопасности, здоровье, личной жизни, отдыхе и возможности обратиться за помощью.

Родителям, опекунам и приемным родителям одновременно выдадут специальные методические рекомендации.

Материалы разработаны Центром защиты детей в рамках проекта Европейского социального фонда Plus.

Безопасность на дорогах

С началом нового учебного года Государственная полиция усилит надзор за общественным порядком и безопасностью дорожного движения вблизи учебных заведений, сообщили в полиции.

Особое внимание будет уделяться соблюдению разрешенной скорости движения и ее ограничений, использованию ремней безопасности и детских автокресел, а также безопасности и соблюдению установленных требований пешеходами, водителями велосипедов и электросамокатов.

Усиленный контроль вблизи учебных заведений будет проводиться до 1 октября.