Приговор по делу об убийстве 7-летней Юстины вступил в силу: ее отец получил 23 года, мачеха - 20

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Приговор по делу об убийстве 7-летней Юстины Рейниковой вступил в силу. Ее отец Владимир Рейников приговорен к 23 годам лишения свободы, а мачеха Сандра Рейникова - к 20 годам. Верховный суд Латвии признал выводы судов предыдущих инстанций обоснованными.

Защита обвиняемых подала кассационные жалобы, однако Верховный суд их не удовлетворил. Суд установил, что Юстина из-за своего возраста находилась в беспомощном состоянии, и оба обвиняемых это осознавали.

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Суд также пришел к выводу, что отец и мачеха совместно участвовали в действиях, которые привели к смерти девочки. При этом не имеет решающего значения, могла ли травма, нанесенная каждым из них по отдельности, сама по себе стать причиной смерти. Важно, что именно совокупность их действий привела к гибели Юстины.

Изначально суд первой инстанции приговорил Владимира Рейникова к 20 годам лишения свободы, а Сандру Рейникову - к 17 годам. Прокуратура обжаловала это решение и потребовала более строгого наказания. Апелляционный суд удовлетворил протест и увеличил сроки до 23 и 20 лет соответственно.

Прокурор Латгальского судебного округа Наталия Грома заявила, что удовлетворена решением апелляционного суда, который учел доводы прокуратуры.

Апелляционный суд также согласился с прокуратурой в том, что действия отца Юстины следует считать двумя отдельными преступлениями, а не одним продолжающимся преступлением. Каждое из них было квалифицировано по статье Уголовного закона о жестоком обращении с несовершеннолетним.

Что произошло с Юстиной

Согласно обвинению, отец и мачеха девочки находились дома в Резекненском крае в состоянии алкогольного опьянения. Между ними возник конфликт из-за бытовых проблем, связанных с воспитанием и уходом за Юстиной.

Оба обвиняемых знали, что рядом находится малолетняя девочка, которая не могла физически сопротивляться. Они начали кричать на Юстину и наносить ей удары по телу и голове. Девочка получила тяжелые травмы и умерла.

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После смерти Юстины ее тело спрятали в подвале заброшенного дома. При этом полицию ввели в заблуждение относительно обстоятельств ее исчезновения.

О пропаже девочки в Роговке в Резекненском крае сообщили 5 мая 2023 года. В течение полутора месяцев полиция и другие службы проводили масштабные поиски.

С первых дней правоохранители рассматривали несколько версий произошедшего, в том числе возможность того, что в отношении девочки было совершено преступление.

Позднее полиция задержала ее отца и мачеху по подозрению в преступлении против ребенка. Тело Юстины с явными телесными повреждениями нашли в подвале заброшенного дома в лесу, в нескольких десятках километров от ее дома. Ранее в этом доме жил отец девочки.

Какое наказание требовала прокуратура

Во время рассмотрения дела в первой инстанции прокурор просил приговорить мачеху к 21 году лишения свободы и трем годам пробационного надзора по двум отдельным преступлениям.

Для отца Юстины прокуратура первоначально требовала пожизненного заключения и трех лет пробационного надзора - по трем отдельным преступлениям.

Суд признал обоих обвиняемых виновными в жестоком и насильственном обращении с Юстиной, которое причинило ей физические и психологические страдания, а также в ее убийстве группой лиц.

Суд установил, что отец и мачеха осознавали беспомощное состояние ребенка и допускали возможность ее смерти в результате своих действий. После убийства они попытались скрыть следы преступления и сообщили ложную информацию о ее исчезновении.