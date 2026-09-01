Подарок к 1 сентября: первоклассники могут шесть дней бесплатно ходить в Рижский зоопарк

Rīga ZOO

Начало школьной жизни можно отметить не только за партой. С 1 по 6 сентября Рижский зоопарк бесплатно принимает детей, которые в новом 2026/2027 учебном году пошли в первый класс. Об этом сообщается на странице Rīga ZOO.

Специальное предложение действует шесть дней - начиная со Дня знаний, 1 сентября, до воскресенья, 6 сентября, включительно. Поэтому воспользоваться им можно не только сразу после первой школьной линейки, но и в любой день первой учебной недели или в выходные.

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Что нужно показать в кассе

Предварительно регистрироваться для бесплатного посещения не требуется. Чтобы получить билет, в кассе необходимо подтвердить, что ребенок в 2026/2027 учебном году учится в первом классе.

Подойдет один из двух вариантов:

- ученический билет;

- профиль ребенка в E-klase, где видно, что он является учеником или ученицей первого класса.

Обычно детский билет в Рижский зоопарк для посетителей от 4 до 17 лет в летнем сезоне стоит 8 евро. Таким образом, в дни акции родители первоклассника экономят стоимость одного обычного детского билета.

При этом следует учитывать: бесплатным является вход именно для первоклассника. Для остальных членов семьи действуют обычные тарифы. В настоящее время билет для взрослого стоит 15 евро, семейный билет для двух взрослых и максимум трех детей - 40 евро. Дети до трех лет включительно посещают зоопарк бесплатно.

Можно успеть даже после школы

Специально брать выходной ради поездки в зоопарк необязательно. В летнем сезоне кассы работают ежедневно с 10:00 до 18:00, а оставаться на территории можно до 19:00.

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Внутренние экспозиции открыты до 18:30, Тропический дом - с 11:00 до 18:30.

Кроме того, в первые дни сентября в зоопарке еще продолжаются летние показательные кормления животных. Они проходят ежедневно и продлятся до 20 сентября, если не помешает погода.

Например, в 11:00 можно увидеть кормление тюленей, в 13:30 - жирафов и бегемотов, в 14:30 - тапиров, в 15:00 - капибар и мар, а в 16:00 - дикобразов. Самостоятельно кормить животных посетителям запрещено.

Из центра Риги непосредственно до остановки Mežaparks / ZOO можно доехать на трамвае №11 или автобусе №9. Из Плявниеков и Саркандаугавы к зоопарку идет автобус №48.

Для велосипедистов у зоопарка оборудована бесплатная неохраняемая велопарковка. При этом передвигаться по самой территории зоопарка на велосипедах, самокатах, роликах и других подобных средствах передвижения нельзя.

Тем, кто собирается ехать на автомобиле, стоит учесть дополнительные расходы. Парковка непосредственно у зоопарка платная и количество мест ограничено.

Сам зоопарк предлагает альтернативу: если на его стоянке нет мест, автомобиль можно оставить на бесплатной парковке в Межапарке на территории бывшего катка. Оттуда до входа в зоопарк около десяти минут пешком.

Расписание и часы работы.