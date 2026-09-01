1 сентября 2026, 20:31

Первый учебный день в Риге прошёл спокойно: полиция задержала куривших подростков и разогнала компанию в Зиедоньдарзсе

Первый учебный день в Риге прошёл спокойно: полиция задержала куривших подростков и разогнала компанию в Зиедоньдарзсе

Первый день нового учебного года в Риге прошёл без серьёзных происшествий. Несмотря на усиленные меры безопасности, муниципальной полиции пришлось вмешаться лишь в нескольких случаях, связанных с несовершеннолетними.

Как сообщила главный специалист по коммуникации Рижской муниципальной полиции Иева Лукажа-Апалупа, во время проверок правоохранители зафиксировали два случая курения несовершеннолетними.

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Кроме того, сотрудники полиции обратили внимание на группу молодых людей, собравшихся в парке Зиедоньдарзс. Компания была разогнана в профилактических целях - по оценке полиции, это позволило предотвратить возможные нарушения общественного порядка.

В целом RPP охарактеризовала 1 сентября в столице как спокойный день без существенных инцидентов.

Полицейские дежурили возле всех школ

В День знаний муниципальная полиция работала в усиленном режиме. Патрули контролировали общественный порядок и соблюдение правил дорожного движения возле учебных заведений, а также проверяли места, где традиционно собираются дети и подростки.

Во время праздничных мероприятий сотрудники RPP физически присутствовали возле всех столичных образовательных учреждений.

Это было частью заранее подготовленных мер безопасности. Ещё перед началом учебного года муниципальная полиция сообщила, что усиливает контроль за движением возле школ, уделяя особое внимание скорости автомобилей и другим нарушениям правил дорожного движения. Также полицейские заранее обследовали территории вокруг школ и детских садов, чтобы обнаружить потенциально опасные места.

Усиленный контроль продолжится и после 1 сентября

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Повышенное внимание полиции к безопасности школьников не заканчивается после торжественных линеек.

Государственная полиция сообщала, что с 1 сентября по 1 октября будет усиленно следить за дорожной безопасностью возле образовательных учреждений по всей Латвии.

В частности, полицейские будут контролировать:

  • соблюдение скоростного режима;
  • использование ремней безопасности и детских кресел;
  • действия пешеходов;
  • соблюдение правил велосипедистами и пользователями электросамокатов.

Особое внимание водителей просят уделять школьным районам в первые недели сентября: после летних каникул на улицах резко становится больше детей.

Возле школ остаётся ограничение 30 км/ч

Рижское самоуправление также напоминает, что возле многих школ действуют зоны ограничения скорости до 30 км/ч.

Для дополнительного снижения скорости автомобилей в этом году в городе уже оборудовали 59 новых искусственных неровностей в 11 микрорайонах, ещё 61 планировалось установить в 18 районах.

Поэтому спокойный итог первого сентября можно считать в том числе результатом заранее усиленного патрулирования и профилактики.

 

Первый учебный день в Риге прошёл спокойно: полиция задержала куривших подростков и разогнала компанию в Зиедоньдарзсе

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