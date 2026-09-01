1 сентября 2026, 13:00 Наталья Гудемчук/LETA

На Эспланаде пройдет четырехдневный фестиваль Hops Rīga - с пивом, музыкой и уличной едой

На Эспланаде пройдет четырехдневный фестиваль Hops Rīga - с пивом, музыкой и уличной едой
nra.lv

С 3 по 6 сентября в рижском парке Эспланада пройдет фестиваль Hops Rīga, который городские власти в этом году объявили фестивалем закрытия летнего сезона. Вход на мероприятие будет бесплатным.

Hops Rīga будет проходить в столице уже в третий раз. В предыдущие годы его представляли как фестиваль пива, а в этом году организаторы расширили программу.

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На фестивале можно будет попробовать пиво от более чем 20 латвийских пивоварен, перекусить уличной едой, послушать живую музыку и принять участие в соревнованиях.

На фестивале выступят Удис Рудакс, DJ Dambis, Алвисс и Алексис Вилциньш, а также группы Gapoljeri и Alum Alu.

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В субботу к программе присоединится Латвийский фестиваль силовых видов спорта. Пивоварни будут представлены на фестивале все четыре дня.

Мероприятие проводится при финансовой поддержке программы софинансирования Центра поддержки предпринимателей Риги (RUAK). Она предназначена для объединений предпринимателей, которые организуют публичные мероприятия в историческом центре Риги и его охранной зоне.

Hops Rīga станет первым из нескольких мероприятий осенне-зимнего сезона, которые в этом году получат софинансирование Рижского самоуправления. Их цель - поддержать экономическую активность в историческом центре города в периоды, когда поток посетителей традиционно ниже: с января по апрель и с сентября по декабрь.

На Эспланаде пройдет четырехдневный фестиваль Hops Rīga - с пивом, музыкой и уличной едой

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