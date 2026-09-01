Латвия вошла в число стран ЕС с безработицей выше среднего уровня

LSM

В июле уровень безработицы в Латвии составил 7,3%. Это выше средних показателей по Европейскому союзу и еврозоне, свидетельствуют данные статистического бюро ЕС Eurostat.

В среднем по ЕС уровень безработицы в июле составил 6,1%, а в еврозоне - 6,4%. Показатель рассчитан с учетом сезонных колебаний.

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Среди стран ЕС самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Финляндии - 10,5%. Далее следуют Испания - 10%, Швеция - 8,7%, Франция - 8,3% и Греция - 7,9%.

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В соседних с Латвией странах показатель был ниже: в Эстонии безработица составила 6,9%, а в Литве - 6,2%.

Самый низкий уровень безработицы в июле зарегистрирован в Чехии - 3,3%, Польше - 3,4%, Мальте и Словении - по 3,5%, а также в Болгарии - 3,6%.

По данным Eurostat, в июле в странах ЕС без работы находились 13,516 млн человек, из них 11,264 млн проживали в странах еврозоны.