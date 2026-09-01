Дожди, грозы и до +21°C: какой будет погода в Латвии в среду

В среду, 2 сентября, в Латвии временами будет идти дождь, местами ожидаются грозы, прогнозируют синоптики.

Дожди возможны как ночью, так и днем. Небо будет преимущественно облачным, временами с прояснениями.

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Ночью при слабом западном ветре температура воздуха опустится до +12…+16 градусов. Местами ожидается туман.

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Днем западный ветер будет слабым или умеренным, порывами до 14 метров в секунду. Воздух прогреется до +18…+21 градуса.

В Риге 2 сентября временами будет идти дождь, а во второй половине дня возможны ливни с грозой. При слабом или умеренном западном ветре температура воздуха составит около +15 градусов ночью и до +20 градусов днем.