В Золитуде открыли Сад памяти погибших при обрушении Maxima

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Сегодня, 31 августа, в рижском микрорайоне Золитуде, на улице Приедайнес, 20A, открыли Сад памяти, посвященный жертвам трагедии 21 ноября 2013 года.

В церемонии открытия Сада памяти приняли участие около 100 человек, в том числе депутаты Рижской думы, родные и близкие погибших и пострадавших, представители Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) и Государственной полиции.

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Многие принесли цветы и свечи.

На мероприятии выступили мэр Риги Виестурс Клейнбергс, начальник VUGD генерал Мартиньш Балтманис, руководитель Центра поддержки бригад NMPD «Иманта» Сармите Лейтане, представительница общества «Zolitūde 21.11.» Регина Лочмеле, а также авторы проекта Сада памяти - Индра Озола, Ингуна Эллере и Игорь Губенко.

В церемонии также принял участие хор «Rātspuņi».

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Мемориал занимает территорию площадью 0,8 гектара. В основе концепции - пространство, где пострадавшие в трагедии и родственники погибших смогут спокойно проводить памятные мероприятия и оставаться в тишине.

На территории Сада памяти размещены 54 зеркальные сферы из полированной нержавеющей стали разного размера. По периметру сада высажены растения. Сад окружает парк, который связывает мемориал с городом и плавно переходит от тихого пространства памяти к обычной городской жизни.

Первоначальное финансирование проекта Сада памяти составило почти 2 млн евро, позднее на его реализацию дополнительно выделили 11 131 евро. Средства были предоставлены из бюджета Рижского самоуправления.

21 ноября 2013 года в Золитуде обрушился супермаркет «Maxima». Погибли 54 человека, еще несколько десятков получили тяжелые травмы. Эксперты установили, что трагедия произошла из-за неправильного расчета нагрузок на конструкции крыши, в результате чего произошло ее обрушение.